Guanyar Alcoi exigix valentia al Govern per a la conversió en zona de vianants d’un centre urbà que es dirigisca a les persones
La plataforma acusa l’executiu de Toni Francés de frenar un projecte transformador i reclama un model menys dominat pel trànsit
La plataforma ciutadana Guanyar Alcoi ha reclamat al Govern municipal de Toni Francés coherència en la defensa de la conversió en zona de vianants del centre com a pas imprescindible per a construir una ciutat menys sotmesa al trànsit i més orientada al vianant. Des de la formació denuncien la falta de decisió política del PSOE, que —segons sostenen— s’escuda en la falta de consens amb el PP per a justificar la seua renúncia a impulsar un projecte transformador per a la ciutat.
Guanyar recorda que el projecte de conversió en zona de vianants del centre ha sigut, des de l’inici, un procés limitat i ple de deficiències. La primera proposta va haver de retirar-se per orde judicial per incomplir els requisits de participació ciutadana, i el temps transcorregut fins al seu retorn al ple ha sigut, al seu juí, excessiu.
La plataforma critica que el procés participatiu posterior, també imposat per sentència judicial, s’ha reduït a un tràmit administratiu mínim, sense una voluntat real de modificar el projecte inicial.
Propostes com l’ampliació de les zones per als vianants, canvis en els sentits de circulació o la reorganització viària van quedar fora del debat, limitant les modificacions a qüestions bàsiques com la llibertat horària d’accés veïnal o l’ampliació d’horaris per a càrrega i descàrrega.
Falta de visió global
Per a Guanyar Alcoi, esta manera d’actuar evidencia l’absència d’una visió global de la mobilitat urbana. El seu portaveu, Sergi Rodríguez, defén que “la conversió en zona de vianants, els canvis de circulació, les zones de baixes emissions, el reforç del transport públic i la reducció del vehicle privat han d’abordar-se de manera conjunta, com a part d’un mateix model de ciutat, i no com a mesures aïllades sense coherència estratègica”.
A més, des de la plataforma critiquen durament l’actitud del PP, al qual descriuen com una força “ancorada en el no permanent” i incapaç de construir consensos. No obstant això, recorden que el Govern municipal disposa de majoria suficient —amb el suport de Compromís— per a portar l’ordenança al ple i aprovar-la sense necessitat del suport de la dreta.
Govern amb por
Rodríguez afirma que “la conversió en zona de vianants del centre no pot seguir segrestada per la por política ni per l’excusa d’un fals consens amb un PP que sempre dirà que no”. Afig que “el Govern té majoria suficient per a actuar: el que falta no són vots, sinó voluntat política; enfront d’un PP i VOX ancorats a atacar el benestar de la ciutadania, ens trobem amb un govern incapaç de plantar cara”.
Així mateix, el portaveu sosté que “si, com diu l’alcalde, el PP pretén atacar la ciutat, la seua obligació és defendre-la i no paralitzar projectes que la beneficien, com ha ocorregut en totes les ciutats que han aplicat conversions en zona de vianants”.
Malgrat les deficiències detectades, Guanyar Alcoi anuncia que votaria a favor de l’ordenança per a permetre, almenys, un primer pas cap a un centre més amable i pensat per a les persones.
No obstant això, advertixen que este suport anirà acompanyat d’una exigència clara, com és la d’abordar immediatament els canvis estructurals de mobilitat urbana necessaris per a consolidar una transformació real de la ciutat que abaste, de manera transversal, tots els barris.
“No es tracta només de tancar carrers al trànsit, sinó de canviar el model de ciutat”, conclou Rodríguez. “És necessari ampliar les zones per als vianants, millorar el transport públic i reduir de manera efectiva la dependència del vehicle privat, tant en el centre com en la resta d’Alcoi”.
