Sanitat
Primers moviments en la parcel·la del futur centre de salut de Garbinet a Alacant tres anys després
La Generalitat instal·la en el solar el cartell nou de les obres, que costaran 7,1 milions, i han descarregat un contenidor amb material
Les obres del futur centre de salut de Garbinet semblen desbloquejar-se. Este dilluns s’han registrat els primers moviments en el solar, des de fa tres anys, amb la instal·lació del cartell informatiu dels treballs, amb un pressupost de 7,1 milions d’euros finançats a càrrec dels fons europeus Feder 2021-2027, i també s’ha procedit, en els últims dies, a la descàrrega d’un contenidor amb materials per a fer els treballs, així com dos tancs d’aigua.
Este centre donarà cobertura a uns 20.000 veïns d’Alacant. El cartell que s’acaba d’instal·lar no diu res dels terminis d’obra, però es va donar el de 18 mesos, el març de 2023, quan la llavors directora territorial de Sanitat a Alacant, Encarna Llinares (governava encara el tripartit d’esquerres en la Generalitat), i l’exgerent de l’Hospital de Sant Joan, Beatriz Massa (gerent en l’Hospital de la Vila en l’actualitat), van visitar la parcel·la davant de l’“inici imminent dels treballs”, segons van anunciar.
El solar porta barrat des que en 2022 es va fer la primera licitació, que va resultar infructuosa
Primera adjudicació
La primera adjudicació es va firmar en 2022 amb una UTE formada per Ecisa i Joca, absorbides després pel grup Urbas, i va resultar infructuosa malgrat els preparatius desplegats sobre el solar, la qual cosa va obligar a una nova licitació després de rescindir-se el primer contracte.
De fet, el cartell que es va instal·lar llavors anunciant l’obra, al costat del qual es van fotografiar Linares i Massa, va ser retirat. Però no el tancat, que ha romàs in situ, tal com expliquen els veïns, i que fins i tot ha sigut útil a la foguera Parc de les Avingudes per al seu racó durant la plantà de les festes de 2024 i 2025.
L’octubre de 2025, l’encara en aquells dies president de la Generalitat, Carlos Mazón, va avançar que l’execució del centre de salut de Garbinet s’iniciaria “abans que acabe l’any”, després de resoldre’s els obstacles tècnics que frenaven la seua arrancada. No obstant això, han passat diversos mesos més fins que s’ha vist moviment en la parcel·la triada.
Distribució
Si s’executa el projecte tal com es va anunciar el març de 2023, la superfície construïda serà de 2.900 metres quadrats en tres plantes. En la baixa se situarà, a més de l’àrea de recepció i atenció sanitària, que inclou dos consultes mèdiques i dos més d’infermeria, l’àrea d’extraccions i tractaments.
En la planta primera se situarà una àrea de pediatria amb zona de consultes, de jocs i de lactància. Es crea així mateix l’àrea d’odontologia preventiva, amb una consulta per a l’odontòleg i una altra per a l’higienista dental. En esta mateixa planta estarà l’àrea de medicina general, amb huit consultes per als professionals de medicina familiar i sis més per als d’infermeria. El nou centre comptarà també amb una àrea d’atenció a la dona, que inclou la consulta de matrona i una sala d’educació per a la salut. Així mateix, en esta planta hi ha prevista una àrea per a treball social.
En la segona planta se situarà la nova unitat de rehabilitació, amb consulta de fisioteràpia, un gimnàs, boxs d’electroteràpia i vestuaris. En este mateix nivell hi haurà una àrea administrativa i biblioteca, a més de la zona per a servicis generals.
PAU 2 i la Condomina
D’esta manera comencen a prendre forma els projectes de centres de salut que fa anys que estan pendents a Alacant. El mes de gener passat, la Generalitat va reprendre les obres del centre de salut del PAU 2 d’Alacant després de dos dècades de retard.
Els veïns exigixen que es fixe “un calendari periòdic de reunions” per a fer seguiment d’estos treballs després d’anys d’espera. La construcció del centre de salut en el PAU 2 es va incloure per primera vegada en els pressupostos de la Generalitat en 2006, durant l’etapa presidencial de Francisco Camps. Fins a 2018 no es va reprendre la seua planificació i l’abril de 2024 es va licitar per un import de 14,7 milions d’euros en un termini de 20 mesos.
Des de llavors, el projecte no ha complit els terminis malgrat les previsions dels polítics. El centre de salut es va dissenyar per a donar cobertura a una població de 16.620 persones. Preveu un edifici de planta baixa i dos més d’altura amb 56 places d’aparcament en superfície i que inclourà les àrees d’urgències i punt d’atenció continuada, així com l’àrea d’extraccions i tractaments, de pediatria, rehabilitació i odontopediatria.
En la primera planta se situaran les àrees de medicina de família, administració, maternitat, salut sexual i reproductiva i l’àrea de salut mental. La segona planta comptarà amb les zones de docència, conductes addictives i una àrea de cirurgia menor.
Quant al centre de salut de la Condomina, l’últim que se sap ho va dir Mazón en octubre poc abans d’anar-se’n. Va afirmar que continuava en fase de redacció, que es preveia licitar l’obra en gener i començar els treballs en l’estiu de 2026. El futur edifici, amb un pressupost total de 10,2 milions, atendrà uns 21.000 veïns de Platja de Sant Joan.
