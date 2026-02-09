La víctima del presumpte assetjament sexual presenta la denúncia contra el portaveu de Vox a Xàbia
Ha demanat que s’arxive la investigació municipal fins que es resolga el procediment penal
La dona que va haver de renunciar al seu treball com a assessora municipal del Grup de Vox a Xàbia al no poder suportar el tracte degradant i el presumpte assetjament sexual del portaveu d’este partit, José Marcos Pons, ja ha iniciat el procediment penal. Ho va confirmar quan va acudir al costat del seu advocat a donar testimoniatge en la comissió d’investigació oberta per l’alcaldessa, Rosa Cardona, del PP. La víctima va demanar que s’arxivara eixa investigació mentres es resolia la denúncia per assetjament sexual. Ja ha traslladat els fets a la Guàrdia Civil i està perfilant, al costat del seu lletrat, la denúncia que presentarà en el jutjat contra el portaveu de Vox a Xàbia.
El regidor de Vox va revelar en l’últim ple que ell també havia acudit a declarar davant d’eixa comissió municipal d’investigació. Va dir que no tenia coneixement encara que la víctima l’haguera denunciat, i va assegurar que el president del seu partit, Santiago Abascal, li havia dit “textualment”: “Tú de ahí no te muevas”.
Levante-EMV va publicar en exclusiva que el Comité de Garanties de Vox havia obert una investigació al seu regidor a Xàbia després de denunciar internament l’assessora municipal que l’havia assetjada sexualment i l’havia tractada de manera denigrant i ofensiva. La treballadora va demanar a l’alcaldessa, el mes de juliol passat, que la cessara, atés que no podia suportar més el tracte humiliant de José Marcos Pons cap a ella. L’alcaldessa ha insistit, quan el PSOE li ha recriminat que no haguera incoat en eixe mateix moment una investigació interna, que la víctima li va demanar màxima confidencialitat i que respectara que fora ella la que meditara el que volia fer.
Vox va tancar la investigació sense prendre mesures disciplinàries contra el seu regidor a Xàbia. El va amonestar i li va exigir que canviara la seua conducta, atés que havia sigut “inapropiada”.
Mentres, la víctima temia passar per un procés de revictimització i tornar a reviure el sofriment i el trauma pel presumpte assetjament i el tracte denigrant. Estos mesos ha recuperat forces fins a decidir-se a iniciar el procediment penal.
L’oposició mordaç del regidor de Vox
L’alcaldessa va destituir el portaveu de Vox (li va retirar la segona tinença d’alcaldia i les regidories de Turisme i Cicle Hídric) al transcendir el presumpte assetjament sexual. José Marcos Pons va anunciar que faria una oposició mordaç contra el PP i CPJ, que ara governen en minoria.
