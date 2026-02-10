Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

TORREVIEJA

Comité d’Empresa i Sanitat reconduïxen les negociacions per a l’estatutarització del personal laboral de l’Hospital de Torrevieja

Els laborals demanen que es reprenga també l’actualització del conveni d’enguany mentres s’avança en el procés per a igualar les seues condicions amb el personal estatutari

El personal laboral de l'Àrea de Torrevieja ix al carrer contra Sanitat (VÍDEO DE MARÇ DE 2023)

El personal laboral de l’Àrea de Torrevieja ix al carrer contra Sanitat (VÍDEO DE MARÇ DE 2023)

Tony Sevilla

D. Pamies

D. Pamies

TORREVIEJA

El Comité d’Empresa del Departament de Salut de Torrevieja va valorar “de manera positiva” el clima de la reunió mantinguda amb la Conselleria de Sanitat en la qual es van reprendre les negociacions per a avançar en el procés d’estatutarització i en la qual va percebre “una major col·laboració”, tant en la facilitació de dades com en la implicació directa en eixe procés.

Mobilitzacions

Este nou clima de negociació es produïx després que el Comité anunciara un calendari de mobilitzacions després dels dubtes plantejats per la mateixa Generalitat a l’hora de fer complir la seua pròpia promesa d’estatutarització, que afecta, a més dels treballadors subrogats de Torrevieja, un ampli percentatge de les plantilles dels hospitals de Dénia, Manises i Alzira, que també van ser rescatats de la gestió privada de Ribera durant el Consell del Botànic.

L’estatutarització ha de permetre que uns 850 treballadors del Departament de Salut de Torrevieja (hospital, centres de salut i consultoris de deu municipis del litoral i prelitoral del Baix Segura), subrogats de la plantilla de la gestió privada del departament a finals de 2021, com a personal laboral fix a extingir, passen a formar part de la plantilla estatutària de la Conselleria de Sanitat, amb els mateixos drets i condicions, després d’una prova selectiva única d’accés.

El personal laboral de l'Àrea de Torrevieja ix al carrer contra Sanitat

El personal laboral de l’Àrea de Torrevieja ix al carrer contra Sanitat

El personal laboral del área de Torrevieja sale a la calle contra Sanidad / TONY SEVILLA

Trobada

Durant la trobada, els representants de la Generalitat, segons va explicar en un comunicat el Comité, van traslladar “la seua voluntat ferma” d’avançar, i van reconéixer que “es tracta d’un procediment complex i jurídicament delicat, al tractar-se d’una experiència pionera en el conjunt de l’Estat”.

En este sentit, els responsables de la negociació per part de la Generalitat van assenyalar que “s’està consultant experts per a analitzar les garanties legals i administratives que ha de reunir este procés”.

Des del Comité d’Empresa de Torrevieja, que reivindica eixa estatutarització des de fa més de quatre anys, s’han presentat diverses propostes dirigides a reforçar i protegir els drets i interessos del personal laboral, que han sigut arreplegades per la Conselleria per a estudiar-les.

Lectura del manifest del personal sanitari laboral que reclama ser inclòs en el programa de productivitat per a rebaixar demora i llista d'espera

Lectura del manifest del personal sanitari laboral que reclama ser inclòs en el programa de productivitat per a rebaixar demora i llista d’espera

JOAQUÍN CARRIÓN

Major disposició

El Comité d’Empresa valora “especialment la major disposició mostrada en esta reunió per a compartir informació, atendre les propostes de la representació de les persones treballadores i avançar de manera conjunta en un procés que resulta clau per al futur de la plantilla”.

No obstant això, atés que es tracta d’un procés complex, del qual no es pot determinar, en estos moments, la duració, els treballadors han reclamat “expressament que, mentres es desenrotlla el procés d’estatutarització, es mantinguen obertes les taules de negociació i es continue negociant i millorant les condicions laborals de la plantilla, especialment de cara a l’any 2026, evitant que este procés supose una paralització dels avanços en matèria de drets i condicions de treball”.

