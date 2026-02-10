L’Alfàs del Pi reforça la protecció de serra Gelada amb la retirada de més de 400 pins secs
La Generalitat intensifica els treballs contra la sequera per a protegir el parc natural i millorar la seguretat de veïns i visitants
La Generalitat Valenciana està executant, en el Parc Natural de la Serra Gelada, una important actuació de retirada de pins secs, centrada principalment en zones forestals del terme municipal de l’Alfàs del Pi. Els treballs s’emmarquen dins de les tasques de millora, conservació i prevenció forestal impulsades per la Conselleria de Medi Ambient per a reforçar la protecció dels espais naturals.
El director general de Medi Natural i Animal, Luis Gomis, ha explicat que l’objectiu és eliminar exemplars morts que suposen un risc ambiental i per a la seguretat de les persones. Les labors inclouen la fitació d’arbres secs, el seu desbrancament i trossejament, així com la col·locació de la fusta en feixiners o sobre bancals de pedra en sec.
Reduir risc d’incendis
Este sistema contribuïx a reduir el risc d’incendis, millorar la integració paisatgística, enriquir el sòl amb matèria orgànica i afavorir la regeneració del sotabosc. En zones concretes també s’actua per a evitar la caiguda d’arbres sobre vivendes, infraestructures i espais públics.
En els treballs participen brigades forestals dels espais naturals protegits de Serra Gelada, Ifac i Puigcampana, amb suport puntual de la brigada del Montgó, que actua especialment en l’entorn de la pedrera de l’Albir.
Només en esta àrea ja s’han retirat més de 250 pins en unes dos hectàrees, que s’ha prioritzat per la seua elevada afluència de visitants i la proximitat a vivendes. També s’ha intervingut en el berenador de la Ruta Roja, al llarg del camí al Far de l’Albir, i en la Ruta Groga, prop de l’alt del Governador, a on han assocat més de 150 pins de grans dimensions en zones de difícil accés.
Factors que cal tindre en compte
Una vegada finalitzades les actuacions previstes, els treballs continuaran en senderes senyalitzades i àrees recreatives del parc natural, amb especial incidència en els llocs amb més afluència de públic. Per a la seua planificació es tenen en compte factors com la titularitat del sòl, la proximitat a vivendes, el pendent i l’accessibilitat del terreny, ja que l’estat de l’arbratge complica especialment estes labors.
Estes intervencions se sumen a les realitzades en 11 hectàrees de l’Alfàs del Pi dins del projecte d’emergència executat entre finals de 2024 i principis de 2025.
Gomis ha visitat la zona al costat del regidor de Medi Ambient de l’Alfàs del Pi, Luis Miguel Morant; el director del parc natural, Ángel Enguix, i el tècnic mediambiental Toni Pellicer. Durant la visita, Morant ha subratllat la importància de la col·laboració entre administracions per a garantir la conservació de l’espai protegit i la seguretat dels usuaris. Ha destacat que estes actuacions preventives són clau per a reduir el risc d’incendis, protegir la biodiversitat i mantindre en condicions òptimes un entorn natural de gran valor ambiental i turístic.
Pluges i plagues
El Parc Natural de la Serra Gelada, declarat espai protegit en 2005, s’estén pels municipis de l’Alfàs del Pi, Benidorm i Altea i combina quatre quilòmetres de litoral amb sis quilòmetres de serra. Es tracta d’un enclavament d’alt valor ambiental i cultural que aposta per la conservació i un ús públic responsable, consolidat com a referent de turisme sostenible i educació ambiental.
Estes actuacions formen part del pla de xoc enfront de la sequera que va posar-se en marxa en 2024 per a pal·liar els efectes de la falta de pluges en les pinades valencianes, previndre riscos i frenar la proliferació de plagues. La província d’Alacant, especialment les comarques de la Marina Alta i la Marina Baixa, concentra bona part d’estes intervencions. El Consell va aprovar, en 2024, una contractació d’emergència de 524.760 euros per a l’eliminació d’arbratge sec, 270.000 euros dels quals es van destinar a estes comarques.
