L’artista Pilar Sala xarra d’ecofeminisme, art i patrimoni a Alacant
La creadora protagonitza una nova sessió de “Natur-Art” en la Seu Ciutat d’Alacant este dimarts a les 18 hores
La Seu Ciutat d’Alacant (Ramón y Cajal, 4) organitza una nova sessió del seu espai “Natur-Art”, amb l’artista plàstica multidisciplinària Pilar Sala com a protagonista. La sessió tindrà lloc este dimarts 10 de febrer, a les 18 hores, amb entrada lliure, i es planteja com un espai de diàleg obert sobre l’ecofeminisme, l’art, el patrimoni i l’educació, en un context d’urgència ecològica i necessitat de nous imaginaris col·lectius.
Pilar Sala, creadora i farmacèutica de formació, compartirà la seua pràctica artística, situada en l’encreuament entre art i ciència, i amb la qual explora la matèria viva, els cicles naturals i les relacions entre cossos, paisatges i memòria. El seu treball, basat en materials orgànics i tècniques artesanals, convida a repensar la manera d’habitar el món des de l’ètica i la cura.
Laura Lucas Palacios, directora de “Natur-Art” i professora del Departament de Didàctica General i Didàctiques Específiques de la Facultat d’Educació de la UA, i María Amparo Calabuig Puig, professora del Departament de Ciències Polítiques, Antropologia Social i Hisenda Pública de la Universitat de Múrcia, acompanyaran la convidada en esta cita, dirigida a la ciutadania interessada en l’art com a motor de sensibilització i transformació social.
Sobre “Natur-Art”
Es tracta d’un espai de trobada per a la discussió i participació pública sobre ecofeminisme, art, patrimoni i educació. L’objectiu principal és explorar com l’art, el patrimoni i l’educació poden contribuir a transformar la nostra relació amb la naturalesa per a construir un futur més just i sostenible. Al llarg de les diferents sessions, es convidarà artistes, acadèmiques i acadèmics, activistes, estudiants i tota la ciutadania en general a cocrear projectes educatius i artístics que promoguen la reflexió sobre temes de l’ecofeminisme, com l’ètica de les cures, la convivència interespècie, el col·lapse climàtic, la codependència i l’ecodependència, l’overshoot planetari, etc.
Suscríbete para seguir leyendo
- Expertos consideran “extraño” que el Ayuntamiento de Alicante mantenga sin tramitar plusvalías de viviendas desde mayo
- El mar se 'traga' parte de la playa del Cura de Torrevieja y obligará a derribar una de sus rampas de acceso
- Los embalses del Segura ganan 92 hectómetros en la última semana y rozan el 40 % de su capacidad
- La provincia de Alicante arranca la semana en alerta por fuertes rachas de viento
- La biodiversidad de El Hondo se dispara: un vídeo confirma la presencia de tejones
- Reconocen la incapacidad permanente a una barrendera por no poder esfuerzos físicos y estar mucho tiempo de pie
- Muchos jubilados no lo saben: este complemento puede subir su pensión hasta más de 700 euros al mes
- Expertos apuntan al visado de los requisitos como el punto ciego en la adjudicación de viviendas protegidas