L’HLA Alacant oferix entrades gratis per al partit d’este dimecres contra el Melilla
El club vol que Pedro Ferrándiz s’òmpliga per a fer costat a l’equip, que acumula cinc partits sense guanyar
L’HLA Alacant busca, en el seu pròxim partit, comptar amb tot el suport de la seua afició després de cinc derrotes consecutives. A això se suma que el partit es disputa este dimecres a les 20:45 hores, un dia i una hora complicats, sobretot per als aficionats més menuts i els seus pares.
És per això que, per al partit contra el Melilla, el club ha llançat diverses ofertes especials per a animar l’afició a acudir al pavelló Pedro Ferrándiz. Les entrades ja estan a la venda i, a més, hi haurà dos entrades gratis per a advocats.
El club també ha anunciat que, per la compra d’una entrada, regala un codi de descompte del 20 % per al pròxim partit a casa contra Menorca, que es disputarà el dissabte 21 de febrer a les 19:00 hores.
Suscríbete para seguir leyendo
- Expertos consideran “extraño” que el Ayuntamiento de Alicante mantenga sin tramitar plusvalías de viviendas desde mayo
- El mar se 'traga' parte de la playa del Cura de Torrevieja y obligará a derribar una de sus rampas de acceso
- Los embalses del Segura ganan 92 hectómetros en la última semana y rozan el 40 % de su capacidad
- La provincia de Alicante arranca la semana en alerta por fuertes rachas de viento
- La biodiversidad de El Hondo se dispara: un vídeo confirma la presencia de tejones
- Reconocen la incapacidad permanente a una barrendera por no poder esfuerzos físicos y estar mucho tiempo de pie
- Muchos jubilados no lo saben: este complemento puede subir su pensión hasta más de 700 euros al mes
- Expertos apuntan al visado de los requisitos como el punto ciego en la adjudicación de viviendas protegidas