L’HLA Alacant oferix entrades gratis per al partit d’este dimecres contra el Melilla

El club vol que Pedro Ferrándiz s’òmpliga per a fer costat a l’equip, que acumula cinc partits sense guanyar

Rubén Perelló, entrenador HLA Alacant : “Estem guanyant-nos el dret a ser respectats per com afrontem cada partit”

O. Casado

O. Casado

L’HLA Alacant busca, en el seu pròxim partit, comptar amb tot el suport de la seua afició després de cinc derrotes consecutives. A això se suma que el partit es disputa este dimecres a les 20:45 hores, un dia i una hora complicats, sobretot per als aficionats més menuts i els seus pares. 

És per això que, per al partit contra el Melilla, el club ha llançat diverses ofertes especials per a animar l’afició a acudir al pavelló Pedro Ferrándiz. Les entrades ja estan a la venda i, a més, hi haurà dos entrades gratis per a advocats.

El club també ha anunciat que, per la compra d’una entrada, regala un codi de descompte del 20 % per al pròxim partit a casa contra Menorca, que es disputarà el dissabte 21 de febrer a les 19:00 hores.

