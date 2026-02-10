Malalties
Nous equips permetran diagnosticar el doble de proves de càncer a Alacant i Elx
Sanitat incorpora als dos hospitals públics plataformes de seqüenciació genòmica que permeten analitzar 4.000 proves i 300 biòpsies líquides en la mitat de temps
L’Hospital General d’Alacant i el d’Elx disposen d’equips d’última generació que acaben d’incorporar nodes de seqüenciació massiva i plataformes d’automatització que permeten analitzar 4.000 proves en malalties rares i càncer. Els dos centres s’unixen a l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe, l’Hospital General Universitari de Castelló, el Consorci Hospital General Universitari de València i l’Hospital Clínic Universitari de València en esta renovació tecnològica.
El conseller de Sanitat, Marciano Gómez, ha valorat la inversió global executada en estos nodes, de “més de sis milions d’euros en equipament tecnològic d’última generació per al diagnòstic de biomarcadors genètics, que permetran augmentar entre un 30-40 % la capacitat diagnòstica, així com una reducció en els temps de resposta dels hospitals, principalment en oncologia i malalties rares”.
Amb això, el conseller ha destacat “l’obstinació de la Generalitat a tindre una medicina personalitzada, sobre la base de la patologia de la persona, i aconseguir diagnòstics precoços per al càncer o les malalties rares, la qual cosa permet avançar cap a un model més homogeni, eficient i equitatiu en tota la Comunitat Valenciana”. Això permetrà acurtar els temps de diagnòstic del càncer a entre 24 hores en alguns casos i una setmana en els més complexos, la mitat que ara en alguns pacients.
La inversió en sis màquines per a sis hospitals de la Comunitat per a agilitzar la detecció dels tumors és de sis milions
Medicina de precisió
Els nous equipaments s’han adquirit gràcies al Pla 5P i al Projecte Gens, destinats a consolidar la medicina personalitzada de precisió a la Comunitat Valenciana.
Durant el recorregut, el conseller ha visitat el Laboratori de Biologia Molecular, que fa molts anys que implementa la seqüenciació massiva de nova generació i la biòpsia líquida en el diagnòstic del càncer. Es tracta d’una tecnologia que permet analitzar simultàniament múltiples gens implicats en el càncer i que oferix diagnòstics més ràpids, precisos i complets.
Amb la incorporació del nou sistema Genexus Dx, que automatitza tot el procés i proporciona resultats fins i tot en menys de 24 hores, es reforça la capacitat de l’Hospital per a elaborar estudis de seqüenciació massiva de nova generació, que se sumen als equips ja existents per tal d’abordar amb més agilitat casos complexos, biòpsies líquides (que detecten ADN del tumor en la sang) i decisions terapèutiques urgents, com l’ús de teràpies dirigides a mutacions presents en les cèl·lules tumorals.
Sanitat destaca que el nou sistema Genexus Dx automatitza tot el procés i proporciona resultats fins i tot en menys de 24 hores
Laboratori
A més, Gómez ha visitat el nou laboratori de diagnòstic de seqüenciació massiva de nova generació en càncer, a on s’ha instal·lat la plataforma nCounter FLEX, que permet analitzar múltiples biomarcadors de manera ràpida i fiable. Este equip permet analitzar de manera ràpida i precisa múltiples biomarcadors clau en càncer de mama, la qual cosa millora la classificació molecular del tumor i ajuda a identificar quins pacients poden beneficiar-se o no de tractaments com la quimioteràpia després de la cirurgia. La seua alta fiabilitat accelera la presa de decisions terapèutiques i contribuïx a una atenció més personalitzada i equitativa per a totes les pacients.
“Estos nous equipaments situen la Comunitat Valenciana entre les regions líders en diagnòstic molecular del càncer i permeten oferir als pacients un accés més ràpid, equitatiu i precís a les proves avançades de genòmica, seguint els màxims estàndards de qualitat. En definitiva, qualsevol pacient, visca a on visca, tindrà accés al mateix diagnòstic avançat gràcies a la xarxa sòlida i coordinada, la qual cosa suposa un millor pronòstic dels nostres pacients”, ha finalitzat el conseller.
Menys invasiva
Cal destacar que, segons la Conselleria de Sanitat, en 2024 es van realitzar, en els nodes de diagnòstic, prop de 4.000 seqüenciacions en càncer i 300 biòpsies líquides en sang, una prova menys invasiva sense necessitat de fer biòpsia en la qual s’estudia la presència de l’ADN del tumor, fins i tot abans que es veja el tumor en imatge, especialment en càncer de còlon, pulmó i mama, així com quan no pot fer-se biòpsia.
Suscríbete para seguir leyendo
- Expertos consideran “extraño” que el Ayuntamiento de Alicante mantenga sin tramitar plusvalías de viviendas desde mayo
- El mar se 'traga' parte de la playa del Cura de Torrevieja y obligará a derribar una de sus rampas de acceso
- Los embalses del Segura ganan 92 hectómetros en la última semana y rozan el 40 % de su capacidad
- La provincia de Alicante arranca la semana en alerta por fuertes rachas de viento
- La biodiversidad de El Hondo se dispara: un vídeo confirma la presencia de tejones
- Reconocen la incapacidad permanente a una barrendera por no poder esfuerzos físicos y estar mucho tiempo de pie
- Muchos jubilados no lo saben: este complemento puede subir su pensión hasta más de 700 euros al mes
- Expertos apuntan al visado de los requisitos como el punto ciego en la adjudicación de viviendas protegidas