Així és el cartell de la Setmana Santa d’Alacant 2026

L’obra, presentada en el Saló Blau de l’ajuntament, proposa un recorregut vertical que unix la Santa Faç, el Sant Rostre i la tradició alacantina en una imatge que marcarà la celebració

Així és el cartell oficial de la Setmana Santa d’Alacant 2026

Així és el cartell oficial de la Setmana Santa d’Alacant 2026

Así es el Cartel Oficial de la Semana Santa de Alicante 2026 / Alex Domínguez

Lydia Ferrándiz

Lydia Ferrándiz

El Saló Blau de l’ajuntament d’Alacant ha sigut escenari, este dimecres, de la presentació oficial del cartell de la Setmana Santa d’Alacant 2026. L’acte ha comptat amb la presència de l’alcalde, Luis Barcala; el president de la Junta Major de Germandats i Confraries, Alfredo Llopis; i l’autor de l’obra, l’artista sevillà Rafael Laureano, designat per a firmar la imatge oficial del pròxim any. Junts van ser els encarregats de descobrir el cartell que serà la imatge d’esta celebració.

Un cartell amb lectura vertical

La proposta de cartell presentada per l’autor s’articula com un recorregut visual de lectura vertical que sintetitza fe, tradició i identitat local. En la part superior apareix la Verònica sostenint el llenç, reinterpretat com la ciutat mateixa d’Alacant, en al·lusió a la custòdia històrica de la Santa Faç. L’escena s’emmarca en una diadema daurada que potencia el seu caràcter iconogràfic.

A banda i banda, dos àngels inspirats en gravats de Dürer remeten al context històric de l’arribada de la Santa Faç en 1489, reforçant el vincle entre la tradició religiosa i la memòria col·lectiva de la ciutat.

En el centre de la composició destaca el Sant Rostre, símbol de Crist mort i ressuscitat i autèntic eix espiritual de l’obra. Des d’este nucli s’articula el discurs visual del cartell, que culmina en la part inferior amb una tipografia dissenyada expressament per a l’ocasió.

El fons al·ludix al Diumenge de Rams, reinterpretat mitjançant palmeres que funcionen com a referència directa a la tradició alacantina. El conjunt condensa la Passió de Crist a través d’una fusió de tècniques tradicionals i contemporànies, un diàleg entre herència i innovació que definix el caràcter de la Setmana Santa local.

Un instante de la presentación del cartel de la Semana Santa de Alicante 2026.

Un instant de la presentació del cartell de la Setmana Santa d’Alacant 2026 / Alex Domínguez

Un autor amb segell propi

Rafael Laureano, artista sevillà reconegut i premiat, ha sigut el triat per a donar forma a la imatge de 2026. Els seus cartells es caracteritzen per un treball minuciós, fruit d’hores d’estudi i proves que desemboquen en composicions de forta personalitat estètica i simbòlica.

La seua trajectòria ha sigut arreplegada en publicacions especialitzades com La imagen de Sevilla y sus fiestas. Creadores contemporáneos o La Wasa Cofrade, a on es destaca la seua aportació a l’àmbit de la cartelleria festiva i religiosa. A més, la seua relació amb la Setmana Santa d’Alacant no és nova, la qual cosa reforça la rellevància de la seua designació.

Segons arreplega la Junta Major en un comunicat, diversos crítics i especialistes han definit la seua obra com a “autèntica, trencadora, intel·ligent, simbòlica i estètica”, i la consideren un segell propi dins del panorama de la cartelleria espanyola.

Amb esta presentació, Alacant posa imatge a la seua Setmana Santa de 2026 i avança en la construcció d’una edició que tornarà a situar tradició, art i devoció en el centre de la vida cultural i religiosa de la ciutat.

