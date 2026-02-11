Barcala, sobre la pèrdua de suport de Vox per l’escàndol de les vivendes protegides a Alacant: “Són especulacions”
L’alcalde confirma la seua intenció de continuar al capdavant de l’Ajuntament malgrat les peticions de dimissió i assegura comptar amb el suport de Pérez Llorca, mentres que guarda silenci sobre el suport de Feijóo
L’alcalde d’Alacant, Luis Barcala, trenca el seu silenci davant dels mitjans per l’escàndol de les vivendes protegides i assegura que no pensa a dimitir malgrat la pèrdua de la confiança de Vox, que li exigix la seua renúncia. El regidor popular ha manifestat la seua intenció d’esgotar el mandat (malgrat que la majoria absoluta de la corporació li exigix la seua renúncia) i ha catalogat com a “especulacions” una hipotètica pèrdua del suport de Vox en pròximes votacions.
“Estic centrat a anar complint i posant en marxa el pressupost i tots els projectes que té en marxa la ciutat”, ha indicat Barcala, que ha valorat les mesures “molt, molt contundents” adoptades per a “tractar de solucionar el problema generat per eixes vivendes de protecció”.
Al respecte, el dirigent popular ha insistit en el missatge que “el que s’haja fet de manera irregular no quedarà impune en absolut”, i ha remarcat que activarà “tots els mecanismes” amb “absoluta duresa en les mesures” perquè esta polèmica “no torne a succeir”, al mateix temps que es busca “compensar d’alguna manera el que s’ha defraudat respecte a un tema tan sensible, caiga qui caiga”.
Suport autonòmic i estatal?
Sobre el suport del seu partit a escala autonòmica i estatal, que la portaveu municipal, Cristina Cutanda, va afirmar este dimarts, Barcala ha assenyalat que compta amb el suport del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. Preguntat sobre si també disposa de la confiança del seu líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, l’alcalde alacantí ha guardat silenci.
