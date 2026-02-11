Un centenar d’agricultors alacantins se sumen a la protesta de Madrid contra l’acord amb Mercosur
Els responsables de la Unió Llauradora i Ramadera encapçalen la delegació
Més de 400 agricultors i ramaders de la Unió Llauradora i Ramadera —un centenar d’Alacant— han acudit, este dimecres, a la manifestació-tractorada del camp convocada per la seua organització estatal, Unió d’Unions, per a reivindicar i posar l’accent en les polítiques agràries que posen fi a la sobirania alimentària i provoquen grans diferències i competència deslleial amb països tercers.
L’organització recorda que, malgrat que el Tribunal de Justícia de la UE haja paralitzat l’acord UE-Mercosur, això no significa que s’haja abandonat la seua posada en marxa, atés que la Comissió Europea estaria intentant que entrara en vigor provisionalment, per la qual cosa cal continuar mantenint el pols.
En este sentit, des de La Unió indiquen que, encara que l’acord UE-Mercosur és el que ha transcendit més, el camp fa anys que suporta una gran pressió, amb més pes des que va esclatar la guerra a Ucraïna, amb costos de producció cada vegada més alts.
Així, els productors asseguren que no poden competir, sobretot en un mercat en el qual la llei de la cadena alimentària no funciona i la indústria i la distribució es queden amb un marge que provoca una bretxa cada vegada més gran entre preus en origen i destinació.
Sense rendibilitat
La falta de rendibilitat que desincentiva el relleu generacional, les retallades de la PAC, quasi condemnada a desaparéixer, l’excessiva burocràcia o els protocols de sanitat animal que no estan actualitzats o no s’implementen amb agilitat són uns altres dels grans temes que porten la protesta al carrer, amb l’objectiu que el camp siga de veritat una qüestió d’estat.
És la quarta protesta de la Unió Llauradora i Ramadera en menys de dos mesos per a denunciar les males polítiques agràries de totes les administracions. La primera va ser el passat 18 de desembre pels carrers de València; la segona, davant de la representació de la Comissió Europea a Madrid, el 19 de desembre; i la tercera, novament a València, el 29 de gener. Esta tanca de moment el cicle de manifestacions de l’organització, però tot indica que no seran les últimes.
