L’Alfàs del Pi aprova un pressupost de 29 milions per a 2026 amb més inversió social i una gran transformació urbana
Els comptes creixen un 3,81 % i canalitzen prop d’1,2 milions d’euros en ajudes a associacions i col·lectius prioritaris
L’Ajuntament de l’Alfàs del Pi ha aprovat, en sessió plenària, el projecte de pressupost municipal per a 2026, que ascendix a 29.087.935,72 euros, equilibrat tant en ingressos com en gastos. La xifra suposa un increment del 3,81 % respecte a l’exercici anterior. El document ha tirat avant amb els vots a favor del PSPV-PSOE i en contra del Partit Popular i Vox. En el mateix ple també s’ha aprovat per majoria la modificació de la relació de llocs de treball i la plantilla orgànica de personal per a 2026, que suma 295 empleats.
Els nous comptes reforcen especialment l’àrea social. El pressupost inclou la consignació necessària per a executar el pla estratègic de subvencions aprovat a finals de gener, que preveu prop d’un centenar d’ajudes destinades a associacions, jubilats, pensionistes, estudiants i col·lectius socials. La dotació global ronda els 1,2 milions d’euros, fet que consolida l’aposta municipal pel suport directe a la ciutadania.
El pi de l’Alfàs
El portaveu de l’equip de govern, Toni Such, ha destacat l’increment del 37,01 % en el capítol d’inversions respecte a 2025. Entre les actuacions més rellevants figura el projecte de millora de l’accessibilitat en la plaça Major i el seu entorn, amb una inversió pròxima als 800.000 euros. La intervenció suposarà la reurbanització integral de la plaça i la conversió parcial en zona de vianants d’un tram del carrer Federico García Lorca, creant una plataforma única sense desnivells ni barreres arquitectòniques.
El projecte també farà valdre el pi de l’Alfàs del Pi, símbol del municipi, mitjançant la construcció d’un banc circular de pedra que funcionarà com a element escultòric, zona de descans i espai commemoratiu que arreplegarà la memòria històrica dels diferents pins que han presidit la plaça. De manera paral·lela, es renovaran els col·lectors d’aigua potable del mateix tram, substituint antigues conduccions de fibrociment que proveïxen bona part del nucli urbà.
Ampliació del cementeri
En matèria de mobilitat, el pressupost preveu l’eixample i la millora de l’accés a la urbanització Foia Blanca i la creació d’una rotonda al costat de l’adequació d’un carril bici en el carrer Ferreria. Els dos projectes, amb una inversió aproximada de 500.000 euros cada un, s’executaran a través del Pla Planifica 2024-2027 de la Diputació d’Alacant. A més, es preveu l’ampliació del cementeri municipal amb un nou pavelló de nínxols i columbaris, amb una inversió superior als 200.000 euros.
Els comptes de 2026 inclouen també actuacions de pavimentació viària, renovació de l’enllumenat públic, millores en l’entorn del poliesportiu i l’adquisició d’equipament informàtic, entre altres inversions. Segons Toni Such, es tracta d’uns pressupostos “elaborats des de la responsabilitat i la planificació, que garantixen la sostenibilitat financera al mateix temps que impulsen les inversions necessàries per a continuar avançant en la modernització del municipi, cuidant el centre històric, millorant l’accessibilitat i atenent les necessitats reals de la ciutadania”.
