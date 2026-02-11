Universitat
La UA participa en un projecte europeu contra la desinformació dels estudiants
La Universitat dotarà els alumnes de ferramentes per a identificar la polarització en les xarxes socials i els estereotips que genera la IA
En plena era de la intel·ligència artificial, en què la desinformació ha cobrat força i s’ha intensificat el debat sobre l’ús ètic de les noves tecnologies, la Universitat d’Alacant (UA) s’ha embarcat en un projecte europeu amb l’objectiu de reforçar el pensament crític en l’educació superior. Posar fre als efectes negatius del món digital s’ha convertit en un repte per a molts investigadors de la institució acadèmica.
Este nou consorci està format per la Uniwersytet Śląski w Katowicach (Polònia), com a institució coordinadora; la Universitat d’Alacant, la Fundacja Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude (Polònia), la Università degli Studi di Salerno (Itàlia), i la European University Cyprus (Xipre). La setmana passada es va celebrar la primera reunió del projecte a Katowice (Polònia), ciutat seu de la universitat coordinadora del projecte.
Amb el nom de BEAR (Breaking Echo-chamber And Reinforcing Critical Thinking), un dels objectius principals del projecte és “integrar el pensament crític de manera estructural en els plans d’estudi universitaris, així com millorar l’alfabetització mediàtica i digital de l’estudiantat i del professorat i dotar la comunitat acadèmica de ferramentes per a identificar desinformació, biaixos algorítmics (estereotips o discriminacions negatives que genera la IA) i dinàmiques de polarització en entorns digitals”.
Així mateix, perseguix promoure “un ús responsable, ètic i conscient de la intel·ligència artificial en l’àmbit educatiu i reforçar la participació cívica i el compromís democràtic a través de l’educació crítica”.
Programes formatius
Per a això, desenrotllaran tres cursos formatius impartits a través d’internet i recursos educatius oberts sobre pensament crític, mitjans de comunicació i intel·ligència artificial; materials didàctics innovadors, incloent-hi ferramentes interactives i jocs educatius; programes de formació per a professorat universitari orientats a la incorporació del pensament crític en la docència, implementació de projectes pilot en les universitats sòcies; i estratègies de difusió que permeten l’adopció dels resultats per part d’altres institucions d’educació superior en l’àmbit europeu.
L’import total del projecte és de 400.000 euros, dels quals 50.000 seran gestionats per la UA, que participa principalment en els paquets de treball acadèmics vinculats al desenrotllament de pensament crític, mitjans i ús responsable de la IA, aportant disseny metodològic, pilotatge i formació.
