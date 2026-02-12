Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Anticorrupció presentarà en el jutjat la seua pròpia denúncia sobre les adjudicacions de Les Naus d’Alacant

Els fiscals ultimen la remissió a la instructora de la documentació de què disposen juntament amb els indicis de delicte que aprecien i la petició de diligències

Els pisos de Les Naus per dins: així és la polèmica promoció de vivenda protegida a Alacant adjudicada a càrrecs públics

Los pisos de Les Naus por dentro: así es la polémica promoción de vivienda protegida en Alicante adjudicada a cargos públicos / INFORMACIÓN

Mercedes Gallego

J. A. Martínez

C. Pascual

La magistrada d’Alacant Amparo Rubio, que ha obert la investigació sobre les polèmiques adjudicacions de vivendes protegides en la urbanització Les Naus, es trobarà sobre la seua taula dos denúncies.

A la del sindicat ultra Manos Limpias, que ha provocat l’obertura d’estes diligències en la plaça número 5 de la Secció d’Instrucció del Tribunal d’Instància (abans, Jutjat d’Instrucció 5) i, com a conseqüència, el trasllat de la investigació des del Ministeri Públic al departament que dirigix la magistrada, se sumarà la que està preparant la Fiscalia Anticorrupció, a on en un primer moment es van dirigir l’Ajuntament d’Alacant, la Conselleria de Vivenda i les formacions del PSOE i Sumar per a posar estos fets en coneixement de la justícia.

Al costat d’estes quatre denúncies, els fiscals delegats d’Anticorrupció en la província, Pablo Romero i Fran Marco, remetran al jutjat els esbrinaments que han pogut realitzar fins a l’obertura de diligències per part de la magistrada i un escrit de denúncia amb els indicis de delicte que han observat.

Pràctica de diligències

Els fiscals plantejaran a la instructora, a més, la pràctica de les diligències que consideren necessàries per a determinar si les adjudicacions en la primera promoció de vivenda protegida que s’ha executat a Alacant en dos dècades s’ha ajustat des de l’inici del procés fins al final als requisits que marca la llei per a l’accés a esta classe de cases.

La denúncia de Manos Limpias, interposada a través dels advocats José María Bueno, Yulia Ivastinova i María del Carmen Caballero i basada en publicacions periodístiques sobre este escàndol, es presenta pels presumptes delictes de falsedat en document mercantil, tràfic d’influències, prevaricació administrativa i negociacions prohibides als funcionaris i està dirigida contra deu persones: l’exregidora d’Urbanisme Rocío Gómez, funcionaris de l’Ajuntament d’Alacant, responsables de la cooperativa i de la promotora de la urbanització i un notari, entre altres.

El PSOE, per la seua banda, parla de cinc delictes dels quals responsabilitza pràcticament les mateixes persones, a més dels membres de la Junta de Govern Local; mentres que l’Ajuntament dirigix les sospites sobre l’arquitecte municipal que va intervindre en l’expedient i té un pis en el residencial i Vivenda ho ha fet sobre el funcionari que va validar dades falses de la renda de la unitat familiar perquè la seua dona, també arquitecta municipal, poguera ser adjudicatària d’una de les cases.

TEMAS

