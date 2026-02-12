Compromís es proposa afrontar el canvi polític a Alacant sense resoldre el debat sobre la candidatura
L’assemblea de la coalició aprova una resolució per a “instar a treballar i tindre la voluntat real d’arribar a la veritat” sobre les adjudicacions de vivenda protegida a persones relacionades amb l’Ajuntament
Compromís va renovar, este dimecres, la seua executiva local d’Alacant després d’una assemblea celebrada en la sala d’actes de CCOO. El resultat d’esta reunió no va tindre pràcticament canvis respecte a l’executiva anterior, ja que els tres coordinadors locals continuaran sent Rafa Mas, portaveu de la coalició en l’Ajuntament i membre d’Iniciativa; Sara Llobell, regidora i militant de Més; i Fernando Martínez, dels Verds.
També es mantenen els responsables d’Organització de l’executiva anterior, així com els vocals, entre els quals es troben els exregidors Natxo Bellido i Sonia Tirado i s’incorpora com a adherit Víctor Carratalá, cantant del grup Mediterráneo.
Intenció
Segons ha expressat Compromís en un comunicat, la intenció de la coalició després d’esta assemblea és “reforçar la seua estructura i posar al servici de la ciutadania alacantina el partit com a ferramenta política, davant de la trama que representa l’actual Govern municipal de Luis Barcala i Vox”.
Este propòsit s’expressa en un moment en el qual el portaveu de la coalició en l’Ajuntament, Rafa Mas, ha fet explícita la seua voluntat, amb el suport del seu propi partit en l’àmbit local, Iniciativa, de liderar una candidatura unitària a l’esquerra del PSOE. Proposta sobre la qual els seus companys de coalició no s’han expressat públicament, encara que en privat han evidenciat la seua distància respecte a este plantejament, cosa que també han fet des d’altres formacions interpel·lades a formar part d’esta candidatura, com Esquerra Unida, Sumar o Podem.
Iniciativa va donar suport a la idea que Rafa Mas lidere la candidatura unitària en les eleccions municipals del 2027 el mes d’octubre passat per primera vegada, i des de llavors no ha sigut abordada públicament.
En tot cas, respecte a l’executiu local actual, els valencianistes consideren que els set anys de Barcala en l’alcaldia han sigut “de desgovern” i que “han portat la ciutat a registrar els pitjors índexs de qualitat democràtica i a posar el focus de nou en els escàndols i les trames corruptes”, en referència al cas de les adjudicacions de vivendes protegides a persones relacionades amb l’Ajuntament, que va destapar INFORMACIÓN a finals de gener.
Resolució
En este sentit, la coalició ha aprovat una resolució per a “instar a treballar i tindre la voluntat real d’arribar a la veritat sobre este cas de corrupció” en les comissions d’investigació aprovades en l’Ajuntament d’Alacant i en les Corts, “així com forçar la dimissió de l’alcalde, Luis Barcala, com a màxim responsable polític de l’escàndol”. Esta exigència ja va ser formulada en l’últim ple extraordinari pels altres grups d’esquerres, PSOE i EU-Podem, com també per part de Vox, soci habitual de l’executiu local.
Des de Compromís afirmen que impulsaran, a través del grup municipal, la reprovació de l’alcalde en el pròxim ple “en cas de no dimissió”.
