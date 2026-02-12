La joguetera Famosa demana més temps al jutjat per a negociar amb els seus creditors
La companyia seguix pendent del que ocórrega amb la seua matriu italiana, Giochi Preziosi
La joguetera Famosa ha sol·licitat al jutjat una pròrroga del preconcurs de creditors per a continuar negociant la reestructuració del seu deute. Un procés que va iniciar el mes d’octubre passat davant del temor a una falta de liquiditat per la situació econòmica que travessa la seua matriu, la italiana Giochi Preziosi, també immersa en un procés de renegociació del seu deute.
Encara que la legislació establix un termini inicial de tres mesos per a arribar a un acord abans de declarar definitivament el concurs, és habitual que este temps es prolongue si hi ha converses en marxa. És el que ha fet Famosa davant del Jutjat Mercantil número 1 de Madrid —encara que les instal·lacions principals de la joguetera estan a Alacant, el seu domicili social és madrileny—, segons ha avançat El Economista i ha pogut confirmar este diari de fonts oficials de la firma.
Famosa va decidir acollir-se al procés conegut com a preconcurs davant de la possibilitat de patir una falta de liquiditat, per a evitar que els problemes anaren a majors. Una situació derivada de l’estacionalitat amb la qual treballa esta indústria i del fet que Giochi Preziosi, que va comprar la firma espanyola l’any 2019, es trobe també en ple procés de reestructuració del seu balanç.
En este sentit, segons va publicar la premsa econòmica italiana, el conglomerat que dirigix Enrico Preziosi va arribar a plantejar la venda de la seua filial espanyola, però es va descartar per considerar que era un dels actius clau per a aconseguir la viabilitat futura del grup.
Tancaments de botigues a Itàlia
Dins d’este procés, la firma acaba de tancar diverses botigues que operava a Itàlia de la marca britànica Hamleys, considerada la joguetera més antiga del món. Una decisió que s’emmarcaria en l’intent del conglomerat de centrar-se en la distribució en centres multimarca i retallar la seua xarxa de botigues monomarca, més costoses de mantindre.
Des de Famosa no han volgut oferir més detalls del punt en què es troben les negociacions a Espanya. En qualsevol cas, quan es va sol·licitar esta mesura ja van assenyalar que la consideraven “puntual” i “excepcional”, i que en cap moment es posa en dubte “la continuïtat del seu negoci, així com el futur de les seues marques, referents des de fa més de 65 anys en la indústria joguetera espanyola i internacional”.
Igualment, recalcaven la importància que es concedia a la filial espanyola dins del grup, que va ser adquirida en el seu moment, en 2019, “seguint un objectiu estratègic precís per a expandir el negoci a Europa (Espanya i Portugal) i Centreamèrica (Mèxic) i reforçar encara més la cartera pròpia amb actius clau com Nenuco, Feber, Pinypon i Nancy”.
En qualsevol cas, la veritat és que la situació de Famosa i la seua matriu són significatives de la crisi estructural en la qual es troba sumit el sector del joguet, enfrontat a un augment de costos considerable en els últims anys i a una reducció de la seua base de potencials clients a tot Europa, davant de la caiguda de la natalitat i la reducció de l’edat a la qual els xiquets deixen de jugar amb joguets i se’n passen a les pantalles.
Segons els últims comptes depositats en el Registre Mercantil, Famosa va tancar l’exercici de 2023 amb una xifra de vendes de 171,9 milions d’euros, la qual cosa va suposar un lleuger descens del 0,7 % sobre l’any anterior. Encara així, va aconseguir deixar arrere els números rojos que havia presentat en els anys precedents i va anotar un xicotet benefici de 311.341 euros.
Precisament, en estos comptes es reflectia que la companyia havia aconseguit tancar un acord amb el seu pool bancari —del qual formaven part en aquells dies Santander, BBVA, CaixaBank, Crédit Agricole i Banco Pichincha— per a estendre les seues línies de circulant fins a final d’any.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un banco vacío en Doctor Gadea: adiós a Max, el hombre sin hogar que vivía entre libros en las calles de Alicante
- El mejor pueblo de Alicante para ver los almendros en flor en febrero, según National Geographic
- Hace 70 años Alicante se congeló: hoy el termómetro cuenta otra historia
- Expertos consideran “extraño” que el Ayuntamiento de Alicante mantenga sin tramitar plusvalías de viviendas desde mayo
- Una amiga de la concejala de Hacienda, la hermana de su secretaria y otras 11 viviendas protegidas vinculadas al Ayuntamiento de Alicante
- La bonanza hotelera en Benidorm se topa con un 3,6 % de destrucción de empleo
- Una jueza asume la investigación de las viviendas protegidas de Alicante y le pide a Anticorrupción lo que haya indagado
- La captura de un tiburón blanco de dos metros en Xàbia confirma su presencia en aguas del Mediterráneo