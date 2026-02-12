L’Ajuntament d’Alacant demana als col·legis extremar les mesures de seguretat per les fortes ratxes de vent
El consistori tanca el castell de Santa Bàrbara, parcs i zones arbrades, suspén un circ i activitats amb unflables, limita mercats ambulants i activa un dispositiu especial d’emergències i atenció social davant de l’alerta groga
El vent torna a colpejar amb força Alacant i obliga a activar, una vegada més, el dispositiu especial d’emergències en la ciutat. Les ratxes, que han arribat als 69 quilòmetres per hora en l’estació meteorològica de Ciutat Jardí, han deixat incidències des de primera hora d’este dijous i han forçat el tancament del castell de Santa Bàrbara, a més de provocar la caiguda d’arbres i la interrupció temporal del trànsit ferroviari en la parada de San Gabriel en la línia de Rodalies que unix Alacant amb Múrcia.
L’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) manté l’avís groc per vent en el terme municipal fins a les 18:00 hores d’este dijous, una situació que, lluny de remetre, podria repetir-se en les pròximes jornades. Davant d’esta previsió, l’Ajuntament ha optat per reforçar les mesures preventives i mantindre activat el Centre de Coordinació Operativa Local (Cecopal) no només durant este dijous, sinó també de cara a divendres i dissabte, quan s’espera un nou episodi de ratxes intenses.
Tancament del castell i caiguda d’arbres
Com a mesura de precaució, l’Ajuntament ha decretat el tancament del castell de Santa Bàrbara, un dels principals reclams turístics de la ciutat, així com de parcs i zones amb arbratge de gran port.
Fins a les 8:00 hores, la Policia Local i el Servici de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament (Speis) havien dut a terme al voltant d’una trentena d’intervencions. La majoria han estat relacionades amb la caiguda d’arbres i cartells, així com amb el despreniment d’elements de teulades.
En total, s’han comptabilitzat sis arbres i cinc cartells derrocats pel vent. També s’han registrat despreniments puntuals en cobertes, encara que sense que s’hagen produït danys personals.
Transport i mercats ambulants
La incidència més destacada s’ha produït en el barri de Sant Gabriel, a on un arbre ha caigut sobre les vies del tren, fet que ha obligat a tallar temporalment la circulació ferroviària. La ràpida actuació dels servicis d’emergència ha permés retirar l’obstacle i restablir el trànsit en qüestió de poques hores.
L’episodi de vent no només ha tingut conseqüències en la mobilitat ferroviària. L’activitat en la ciutat també s’ha vist condicionada. El mercat ambulant de Teulada ha reduït dràsticament la seua presència habitual: a penes una quarta part dels concessionaris ha instal·lat els seus llocs a causa de les fortes ratxes registrades des de primera hora.
L’Ajuntament ha instat els venedors ambulants a desmuntar els tendals per a evitar l’anomenat “efecte vela”, que pot multiplicar la força del vent i provocar desplaçaments bruscos d’estructures. En la mateixa línia preventiva, s’ha ordenat el tancament d’un circ instal·lat en l’avinguda del Doctor Rico, les grans lones del qual resulten especialment vulnerables, així com d’una activitat amb unflables en el barri de Rabassa.
Recomanacions a col·legis
La situació meteorològica coincidix, a més, amb la celebració d’actes de carnestoltes en diferents punts de la ciutat. Per això, el consistori ha remés un comunicat a tots els centres educatius en el qual recomana extremar les mesures de seguretat i valorar possibles ajustos en les activitats programades a l’aire lliure.
L’alcalde, Luis Barcala, ha presidit, a primera hora, una reunió del Cecopal per a avaluar l’abast del temporal i coordinar la resposta dels diferents servicis municipals. En eixa trobada s’ha acordat el reforç dels equips preventius i d’emergència, amb l’objectiu d’actuar amb rapidesa davant de qualsevol incidència derivada del vent.
Atenció social
En el pla social, el Centre d’Acolliment i Urgència Social (CAUS) obrirà en horari especial des de les 20:00 hores d’este dijous fins a les 14:00 hores de divendres per a atendre persones sense llar, davant de la previsió que el vent continue bufant amb intensitat. Este dispositiu podria mantindre’s durant el cap de setmana si persistix l’alerta.
