El premiat guitarrista Gabriel Bianco s’estrena en el cicle de guitarra de l’ADDA
L’intèrpret parisenc oferix este dissabte a Alacant un repertori que viatja per la música del segle XIX i en el qual utilitza una guitarra Lacôte original de 1830
El cicle de guitarra de l’ADDA rep, per primera vegada a Alacant, Gabriel Bianco (París, 1988), reconegut com un dels guitarristes clàssics més destacats de l’actualitat. Guanyador de nombrosos concursos internacionals —inclòs el de la Guitar Foundation of America (EUA, 2008) i l’Andrés Segovia d’Almuñécar (Espanya, 2012)—, ha oferit concerts en més de cinquanta països de tots els continents i compta amb huit discos publicats.
Esta cita —este dissabte 14 de febrer, a les 19 hores, en l’ADDA— promet convertir-se en un esdeveniment especial per als amants de la guitarra, ja que Bianco és aclamat internacionalment pel seu virtuosisme, elegància i profunditat expressiva, i a Alacant oferirà un recital “ple de matisos, sensibilitat i força musical, en el qual desplegarà tot el seu talent”, assenyalen des del Màster en Interpretació de Guitarra Clàssica de la Universitat d’Alacant, a on també s’estrena.
El guitarrista oferirà un viatge per la música del segle XIX, amb obres de Regondi, Coste, Sor, Giuliani i Carcassi. El programa cobra valor afegit gràcies a l’ús d’una guitarra Lacôte original de 1830, un instrument històric que permetrà escoltar este repertori amb la sonoritat i el caràcter propis de la seua època.
Una trajectòria destacada
Format inicialment amb el seu pare, Gabriel Bianco va ingressar en 1997 en el Conservatori Regional de París i en 2005 va accedir per unanimitat al Conservatori Nacional Superior de Música i Dansa de París, a on va obtindre en 2008 el primer premi de guitarra i en 2015 el de música de cambra, els dos amb felicitacions del jurat.
S’ha presentat en sales de prestigi internacional com el Théâtre du Châtelet, el Festival Radio-France Occitanie, la Sala Txaikovski de Moscou, l’Herbst Theatre de San Francisco, el Conservatori Central de Pequín, el Yamaha Hall de Tòquio, la Filharmònica de Kíiv, l’Òpera de Zúric i l’Òpera de Lausana.
Apassionat de la música de cambra, des de 2012 integra el quartet de guitarres Éclisses, amb el qual ha realitzat nombrosos arranjaments i ha gravat quatre discos per al segell Ad Vitam. Col·labora habitualment amb artistes com Marina Viotti, Edgar Moreau, Maïté Louis, Mathilde Caldérini, Lola Descours i Kévin Amiel, entre altres. A més dels seus dos discos solistes —amb obres de Bach, Mertz, Koshkin, Da Milano, Scarlatti, Regondi i Paganini—, ha treballat estretament amb compositors contemporanis com Sergio Assad, Karol Beffa, Camille Pépin i Thomas Viloteau, estrenant noves obres per a guitarra sola i música de cambra.
Des de 2018 és professor titular de guitarra en el Conservatorium van Amsterdam, a on dirigix la secció de guitarra clàssica i l’ensenyança superior de l’instrument.
