Brussel·les desbanca Gatwick en gener com a connexió internacional en l’aeroport alacantí
La terminal belga se situa com a primera connexió internacional en el Miguel Hernández i obri camí a la cornisa centreeuropea
Les decisions de les companyies aèries, en concret, les seues apostes per la Costa Blanca com a destinació tenen les seues conseqüències i la veritat és que gener ha dibuixat una radiografia repleta de detalls en un nou mes rècord per a l’aeroport Alacant-Elx. La primera conseqüència és que Brussel·les s’ha convertit, esta mensualitat, en el primer punt internacional i ha desbancat un aeroport mític, com Gatwick, el qual, juntament amb Manchester, solen ser les referències en el moviment de passatgers. L’any passat per estes dates, l’aeròdrom belga ocupava la quarta posició.
Després de Barcelona, que continua com a primera destinació, la connexió amb Brussel·les ha registrat 43.310 usuaris. El creixement experimentat és del 9,2 %, és a dir, prop de 3.000 passatgers més que l’internacional londinenc, que es queda amb 40.877 usuaris. Per volum li seguix el de Schiphol (Amsterdam), amb 37.238, que es mou en similars xifres a gener de 2025. En quinta posició hi ha Manchester Internacional, amb 37.119 usuaris, que, igual que l’altra terminal anglesa, registra una lleugera caiguda.
Així, encara que el passatge britànic continua sent el predominant i clarament la referència en les entrades i eixides en l’Altet, gener ha vist, per primera vegada en molt de temps, un signe negatiu. Els passatgers amb esta nacionalitat ha baixat un 2,8 % (288.107). El descens no varia la importància d’este mercat, però sí que deixa entreveure la puixança dels viatgers procedents de la cornisa atlàntica.
Al costat d’Ucraïna
En este punt, si es fa una ullada a les estadístiques, resulta interessant veure la puixança, d’una banda, dels polonesos i dels seus veïns. Si s’aterra en el detall, s’observa que els neerlandesos són la segona nacionalitat, amb 82.474 passatgers (2,6%). A continuació hi ha els de Polònia, que pugen un 22,2 % i que es queden a poc menys de tres mil usuaris d’eixe segon lloc internacional. Aena en registra 79.892. La tercera és la belga, que ja mou un passatge de 76.174 usuaris. L’augment és del 12,4 % respecte a gener de 2025.
Geogràficament, es tracta de la zona més pròxima a Ucraïna i, per descomptat, en el cas dels polonesos, la relació amb la compravenda de vivendes en la província d’Alacant explica el repunt. En els últims informes immobiliaris, les tres nacionalitats emergixen com a nous clients i s’han situat com a perfils de compradors preferents en el litoral alacantí. Des que va esclatar la guerra de Rússia contra Ucraïna, els polonesos van veure en la Costa Blanca una opció per a fixar la seua segona vivenda.
Finalment, dos apunts interessants a la foto que deixa l’inici de l’any. D’una banda, l’aposta de Vueling i Trasvasia per Orly s’ha traduït en una pujada espectacular. La terminal parisenca estava l’any passat per estes dates fora del rànquing de les principals connexions amb Alacant i ara s’ha situat en el nové lloc, amb 26.030 passatgers. Ha quadruplicat el seu volum. També destaca la millora de les dades de Dublín, que se situa en dotzé lloc, amb 21.128 visitants.
