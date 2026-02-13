Cost de la vida
La inflació es modera sis dècimes en gener, fins al 2,3 %, gràcies a l’electricitat i els carburants
Els ous han pujat un 30,7 % en l’últim any, mentres que els olis vegetals són ara un 20,6 % més barats
La dada definitiva publicada per l’INE és una dècima inferior a l’avançada, la qual cosa acosta Espanya a la senda del 2 % marcada pel BCE
Els preus de l’electricitat i dels carburants han permés que la inflació donara, en gener, un respir als consumidors espanyols, amb una baixada que finalment ha sigut de sis dècimes, fins a situar-se en el 2,3 %, segons la dada definitiva de l’índex de preus al consum (IPC) que ha donat a conéixer este divendres l’Institut Nacional d’Estadística (INE). És una dècima inferior a la que es va donar fa un parell de setmanes, quan es va publicar l’IPC avançat, i, segons subratlla el Ministeri d’Economia en un comunicat, es tracta també del “major descens des de març de l’any passat”.
L’evolució positiva de la inflació estos tres últims mesos (després que en octubre l’IPC firmara una taxa del 3,1 %, el seu nivell més alt en 16 mesos) es deu, principalment, als preus de l’electricitat, que, malgrat que pugen, ho fan amb menys força que el gener de 2025. També es beneficia dels preus dels carburants i lubrificants per a vehicles personals, que disminuïxen, enfront de l’increment en el mateix mes de l’any anterior.
Els aliments, que ja van tancar 2025 amb una tendència a la moderació (excepte excepcions com els ous o el café), van tornar a comportar-se en gener amb certa mesura, amb una pujada del 2,8 %, per davall de l’índex general. Els sectors que més van créixer el mes passat van ser aquells que estan sotmesos a revisions de preus, com, per exemple, els servicis de transport de viatgers, que es van incrementar un 10,8 %, i les assegurances, que van créixer un 9 %. Amb tot, el seu baix pes en el còmput global no ha tingut massa efecte.
Entre els bàsics de la cistella de la compra, els ous van costar este gener un 30,7 % més que en el mateix mes de 2025, mentres que els olis van experimentar una baixada del 20,6 %. El café es va encarir un 13,1 %, i les hortalisses fresques, un 12,6 %, això últim a conseqüència, en bona part, de les fortes pluges de les últimes setmanes, que han malmés les collites en molts llocs d’Espanya, amb la qual cosa ha faltat producte de proximitat. Una altra categoria que també va pujar (una categoria nova en la llista de l’IPC) va ser la de fruites tropicals, dàtils i figues, que es van pagar un 11,8 % més cars que un any abans.
En l’altre costat de la balança, van baixar, gràcies a les campanyes de rebaixes que encara perviuen en alguns establiments, els preus de la roba (un 2,6 % més barats), el calçat (que va eixir un 0,5 % més econòmic) i els dels articles tèxtils per a la llar (amb un descens del 0,9 %)
La subjacent seguix embossada
La inflació subjacent, que exclou del seu càlcul l’energia i els aliments no elaborats, roman en gener en el 2,6 % per tercer mes consecutiu. Amb el descens del primer mes de l’any, l’IPC interanual encadena tres mesos de baixades consecutives des que el mes d’octubre passat firmara el seu nivell més alt en 16 mesos (3,1 %).
D’esta manera, la inflació continua moderant-se, en línia amb l’objectiu del Banc Central Europeu (BCE) que es mantinga estable prop del 2 %, “i permet a les famílies —segons destaca el departament que dirigix el ministre Carlos Cuerpo— continuar guanyant poder adquisitiu, ja que, en el conjunt de 2025, la capacitat de compra agregada de les llars va augmentar un 1,5 %, gràcies al fet que les pujades dels salaris van ser superiors a la inflació mitjana de l’exercici”.
