L’Ajuntament de Calp activa mesures preventives davant de l’alerta taronja per forts vents

Tancament de parcs, instal·lacions esportives i mercats ambulants, a més de l’ajornament del Carnestoltes, per a garantir la seguretat ciutadana davant de l’episodi de vent fort

Imatge d’arxiu del barri antic de Calp

Imatge d’arxiu del barri antic de Calp / INFORMACIÓN

P. J.

L’Ajuntament de Calp ha activat un paquet de mesures preventives davant de la previsió de forts vents i la declaració d’alerta taronja, que entra en vigor hui, divendres 13 de febrer, a partir de les 12:00 hores. La decisió ha sigut adoptada per la Junta de Govern amb l’objectiu de garantir la seguretat de la ciutadania i minimitzar riscos.

Alerta naranja en Calp por fuertes vientos.

Alerta taronja a Calp per forts vents / INFORMACIÓN

Entre les mesures acordades figura el tancament de parcs i jardins, així com el tancament de totes les instal·lacions esportives, amb la finalitat d’evitar desplaçaments innecessaris. A més, s’ha decretat la suspensió dels mercats ambulants previstos per a demà, dissabte.

Així mateix, el consistori ha anunciat l’ajornament de les activitats de Carnestoltes programades per a demà, que se celebraran finalment el dissabte 21, una vegada millore la situació meteorològica.

Des de l’Ajuntament es recomana a la població extremar la precaució i mantindre’s informada a través dels canals oficials mentres dure l’alerta.

