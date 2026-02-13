Marcos Ruiz, el dissenyador alacantí darrere d’algunes de les propostes del Benidorm Fest 2026
El jove benidormer ha elaborat la vestimenta d’Álvaro Mayo, Atyat i Luna Ki; a més de ser l’artífex dels outfits que portaran artistes com Chanel i Blanca Paloma en la gran final
El dissenyador de moda Marcos Ruiz, natural de Benidorm i establit a Madrid, ha tornat un any més al Benidorm Fest com a responsable del vestuari i estilisme de diversos artistes i participants del certamen, reforçant una vinculació amb el festival que es remunta a les seues primeres edicions. Per a Ruiz, el Benidorm Fest és més que una cita professional: és un retrobament amb els seus orígens. “Benidorm no és només un festival, Benidorm és la meua casa, i vindre ací a treballar és sempre un orgull”, assegura.
En esta edició, el creador firma els dissenys dels participants Álvaro Mayo i Atyat, a més de part del vestuari de Luna Ki, i col·labora també amb artistes convidades com Blanca Paloma i Chanel, amb qui manté una relació professional continuada en diferents projectes musicals i escènics. D’esta manera, el seu nom s’ha expandit per estos espais i es tracta d’un dissenyador que ha col·laborat també amb artistes de la talla del denier Óscar Lasarte, la cantant Lola Índigo, Chenoa o Vanesa Martín.
En esta edició, la primera a xafar l’escenari del Benidorm Fest va ser Luna Ki en la primera semifinal. La seua actuació, que no va convéncer el jurat professional ni els espectadors, va ser defesa amb un outfit que pregonava sensualitat i poder. L’artista va lluir un bodi tipus cotilla de lleopard. La peça, amb escot de cor estructurat, el va combinar amb botes altes fins a la cuixa en un to roig intens, d’acabat setinat, que van contrastar amb el bodi i van aportar un punt de força i teatralitat a la performance.
Per la seua banda, en la segona semifinal, Ruiz va ser l’encarregat de donar forma al vestuari d’Álvaro Mayo i Atyat. El primer va presentar una estètica urbana i deconstructivista, en què destacava una part superior sense mànegues amb un estil asimètric i uns vaquers de tall folgat amb múltiples capes en la part inferior. Els seus ballarins seguixen el mateix patró, igual que en el cas d’Atyat. Esta intèrpret madrilenya, amb arrels àrabs, va mostrar una posada en escena que va representar a la perfecció l’art mudèjar i eixa fusió de cultures que pregona.
Sobre l’escenari, Atyat va emergir envoltada en un daurat faraònic. Va portar un conjunt de dos peces en un to beix daurat amb acabats metal·litzats que van captar la llum de l’escenari, en consonància amb la resta de l’espectacle. En la part superior va portar un crop top amb tirants fins amb bandes que van crear dinamisme. Mentres, en la part inferior va seguir amb una ampliació d’eixes bandes creuades, esta vegada en forma de malles, amb obertures estratègiques en malucs i cuixes. Un estil guerrer que va simular a la perfecció la seua estètica arabesca.
A més, Ruiz també compta amb tres dissenys més per a convidats de la gala final del Benidorm Fest, encara que de moment no ha pogut fer un avanç dels vestits, tot i que sí que es coneix que Chanel i Blanca Paloma seran dos de les artistes que portaran les seues creacions. D’esta manera, només queda un nom per revelar-se i del qual no pot dir res. Un èxit especial per a un dissenyador que va començar en pandèmia i que ja ha creat tendència, fins a esdevindre un habitual del Benidorm Fest.
