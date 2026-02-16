El Consell demana a l’Ajuntament d’Alacant que la Policia Local verifique l’empadronament en les vivendes de Les Naus
La Conselleria de Vivenda revisarà també el registre de la propietat per a confirmar que els adjudicataris dels visats per a obtindre les vivendes protegides són els verdaders titulars i residents
La Generalitat sol·licita a l’Ajuntament d’Alacant que envie la Policia Local a inspeccionar les vivendes de protecció pública de Les Naus, en la Condomina, per a comprovar qui residix realment en els immobles adjudicats. A escasses setmanes que expire el termini màxim de sis mesos que concedix la normativa autonòmica per a ocupar esta classe d’immobles com a residència habitual i permanent, la consellera de Vivenda, Susana Camarero, ha anunciat este dilluns que divendres passat es va reclamar formalment a l’Ajuntament que active la Policia Local per a comprovar qui residix efectivament en cada un dels pisos adjudicats.
La petició es produïx després que INFORMACIÓN revelara que, en els primers dies de febrer, més de mig centenar de vivendes no tenien a cap persona empadronada i que en almenys tres immobles de dos blocs distints figuraren empadronades persones diferents dels propietaris. Un extrem que podria advertir de l’existència d’inquilins en una promoció que, per llei, ha de destinar-se a primera residència, i els adjudicataris de la qual no poden ser titulars del ple domini d’una altra vivenda en territori nacional.
La vicepresidenta primera i consellera de Vivenda, Susana Camarero, ha confirmat este dilluns en una compareixença davant dels mitjans de comunicació a València que divendres passat es va remetre un requeriment a l’Ajuntament d’Alacant amb dos sol·licituds concretes: la relació de persones empadronades en les vivendes i la verificació presencial, a través de la Policia Local, de l’ocupació real dels immobles. La consellera ha detallat que, a més, s’ha demanat que “en el cas de les tres vivendes que han sol·licitat excepcionalitat per a no residir en estes, l’Ajuntament, a través de la Policia Local, ens confirme si viuen o no viuen en eixes vivendes, i, si no és així, qui està vivint”.
La normativa autonòmica només preveu supòsits taxats per a permetre que una vivenda protegida no es destine a domicili habitual: quan l’ocupació responga a programes d’integració social o preparació per a la vida independent; en situacions d’emergència, com les derivades de violència contra la dona o terrorisme; o quan concórreguen circumstàncies familiars o laborals degudament acreditades. Segons fonts de la Conselleria, almenys dos propietaris han sol·licitat formalment eixa excepcionalitat, al·legant residència en l’estranger, mentres que cap ha demanat autorització per a llogar l’immoble conforme als paràmetres fixats per la Generalitat. Un tercer propietari ha sol·licitat autorització per a vendre la vivenda al preu taxat.
Encreuament de dades amb el Registre
La revisió no es limita al padró municipal, Camarero ha avançat que la Conselleria ja ha acudit al registre de la propietat per a acarar que les persones que van sol·licitar i van obtindre el visat d’adjudicació siguen les mateixes que figuren com a titulars registrals. “Hem anat al registre de la propietat i estem comprovant si s’han registrat les persones que van visar o que van demanar els visats, per a fer tota la comprovació que està a les nostres mans i veure si qui va demanar el visat és qui s’ha registrat i si qui s’ha registrat és qui viu en les vivendes”, ha assenyalat Camarero.
L’objectiu, va insistir, és reforçar “eixa vigilància i eixe control sobre qui residix en estes vivendes” i garantir que complixen la seua finalitat social.
Documentació pendent i terminis
La investigació administrativa inclou la petició de documentació addicional a almenys deu adjudicataris, així com a la promotora de la urbanització, el termini de la qual per a aportar informació conclou este divendres. Dilluns que ve finalitzarà el termini atorgat a la resta de propietaris per a remetre documentació complementària. La revisió es va intensificar després que es coneguera que un funcionari de la Direcció Territorial d’Alacant, posteriorment suspés de sou i de feina, va validar el visat d’una vivenda sol·licitada per la seua pròpia esposa, arquitecta municipal, sense incloure les seues dades, al·legant separació de béns.
“Estem encara esperant que ens remeten eixa informació. Este divendres acaba el termini que li vam donar a la promotora i dilluns a la resta d’adjudicataris”, ha recordat Camarero, que ha defés que l’actual Consell ha reforçat els mecanismes de control en matèria de vivenda protegida. “Si una cosa ha fet este govern és reforçar els mecanismes de control enfront dels que hi havia anteriorment. Vam ser nosaltres els qui, abans d’esta promoció, vam prendre cartes en l’assumpte, i continuarem reforçant eixos mecanismos”, ha afirmat la vicepresidenta del Consell.
La Generalitat té previst, a més, exercir el dret de lesivitat com a pas previ a acudir a la via judicial per a intentar anul·lar aquelles adjudicacions que no complisquen els requisits legals. Esta estratègia es complementa amb el conveni firmat recentment entre l’Administració autonòmica i l’Ajuntament d’Alacant, pel qual el consistori podrà exercir el dret de tanteig i retracte en cas que algun propietari sol·licite vendre la seua vivenda protegida.
