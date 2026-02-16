Una marxa recordarà el quart aniversari de la invasió russa contra Ucraïna a Alacant
La protesta l’organitza Amics d’Ucraïna i partirà des d’Estels fins a l’ajuntament per a visibilitzar que “la guerra continua”
Una bandera gegant de 100 metres recorrerà el centre d’Alacant coincidint amb el quart aniversari de la invasió russa contra Ucraïna. Així ho ha anunciat l’associació Amics d’Ucraïna d’Alacant, que ha organitzat una manifestació per al dimarts 24 de febrer. La guerra, “lluny de detindre’s, continua agreujant la crisi humanitària en el país”, han recordat.
Segons expressen en un comunicat, citant xifres d’organismes internacionals, “en 2025, el nombre de civils morts va augmentar un 31 % respecte a l’any anterior”, fet que reflectiria “la intensificació dels atacs”. També afigen que “en els últims mesos Rússia ha centrat de nou la seua ofensiva en la destrucció sistemàtica d’infraestructures energètiques, aprofitant un hivern especialment dur”.
Convocatòria
La manifestació partirà des d’Estels a les 17:30 hores i culminarà en l’ajuntament d’Alacant. La marxa consistirà en una “acció simbòlica i pacífica per a mantindre viva la memòria, denunciar la violència i reclamar el suport internacional a Ucraïna i a la seua població”, i els organitzadors pretenen “visibilitzar que la guerra continua, que les seues conseqüències continuen sent devastadores i que el suport del món lliure i democràtic continua sent imprescindible”.
A més, l’entitat informa que la plaça dels Estels s’il·luminarà amb els colors de la bandera d’Ucraïna eixe mateix dia “com a gest de solidaritat i compromís”. Una acció que es durà a terme “gràcies al suport de l’Ajuntament d’Alacant”.
L’any passat, unes 600 persones van participar en esta marxa, que en el primer aniversari de la invasió russa en va concentrar unes 2.000, segons els organitzadors. Esta és una de les dos manifestacions que els ucraïnesos residents a Alacant solen convocar cada any des que va començar la guerra. L’altra se celebra en agost, coincidint amb el Dia de la Independència del país.
