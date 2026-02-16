Mor Mari Luz Navarro, regidora socialista de Benidorm
En 2022 i 2023 va exercir de portaveu adjunta del Grup Municipal Socialista. La malaltia contra la qual va lluitar l’ha mantinguda allunyada de la primera línia des de novembre del 2024.
La regidora socialista de Benidorm Mari Luz Navarro Fuster ha mort després de lluitar contra un càncer. El funeral tindrà lloc este dimarts a les 12:00 hores en el tanatori Marina Baixa, la vetla del qual serà este dilluns a partir de les 13:00 hores.
María Luz Navarro Fuster va nàixer a Benidorm en 1962 en el si d’una família humil i sempre va manifestar una gran proximitat amb tots aquells assumptes relacionats amb les tradicions, la cultura i els orígens de Benidorm. Ha sigut membre de la penya La Soca, de la Comissió de Festes Majors Patronals i de l’Associació de Penyes. També va ser fundadora de les Festes de Santa Anna, quan es van recuperar, i va ser la seua presidenta. Es va integrar, des dels seus orígens, en el Grup Carta de Poblament, que celebra cada any l’atorgament de la Carta Pobla per part de l’almirall Bernat de Sarrià a Benidorm, i va exercir de presidenta d’esta entitat. Un dels últims actes en els quals va participar va ser precisament l’acte central de commemoració del 700 aniversari de Benidorm, el passat 10 de maig, en la plaça de Sant Jaume i Santa Anna. Malgrat estar ja malalta, Mari Luz, moguda per una enorme il·lusió, va fer l’esforç per assistir a l’acte, acompanyada dels qui més la volien.
Militant de base del PSPV-PSOE de Benidorm, va exercir de secretària d’alcaldia durant el mandat d’Agustín Navarro, a qui li unia una profunda amistat des de la infància (2009-2015). En 2019 es va incorporar a la candidatura oficial del PSOE a les eleccions municipals, en les quals va resultar triada regidora, una responsabilitat que va renovar en 2023 en la candidatura liderada per Cristina Escoda.
De manera paral·lela, ha format part de les executives locals del PSPV des de 2022, així com del PSPV comarcal. En 2022 i 2023 va exercir de portaveu adjunta del Grup Municipal Socialista. La malaltia contra la qual va lluitar l’ha mantinguda allunyada de la primera línia des de novembre del 2024.
Dol oficial
L’Ajuntament de Benidorm ha decretat un dia de dol oficial per la defunció de la regidora Mari Luz Navarro Fuster.
Així, les banderes oficials situades en diferents espais públics de la ciutat onejaran des de les 12 del migdia de hui a mitja asta, com a reconeixement a la labor i al servici públic prestat per Mari Luz Navarro durant la seua etapa com a regidora del consistori benidormer durant els dos últims mandats, des de l’any 2019 fins a l’actualitat.
En nom de la corporació municipal i de la ciutat, l’alcalde, Toni Pérez, s’ha unit al dolor de familiars i amics i ha donat el condol per esta pèrdua, transmetent el seu “suport i carinyo en estos tristos i dolorosos moments”.
