El Partit Popular d’Alcoi acusa el PSOE de “falsejar dades” sobre la inversió de la Generalitat
Els populars defenen que el Consell manté un nivell inversor “històric” i denuncien el PSOE per perdre 3,4 milions de fons europeus
El Partit Popular ha respost a les acusacions del PSOE sobre una suposada falta d’inversió per part de la Generalitat Valenciana i qualifica les declaracions socialistes d’“interessades” i allunyades de la realitat pressupostària. Des del PP sostenen que les dades oficials reflectixen un increment de la inversió en àrees estratègiques i acusen els socialistes de construir un relat “basat en titulars i no en xifres”.
Els populars subratllen que l’actual Consell ha prioritzat projectes vinculats a infraestructures, servicis públics i desenrotllament econòmic, i afirmen que l’esforç inversor es manté malgrat el context econòmic. En este sentit, insistixen que les crítiques del PSOE busquen “tapar la seua pròpia gestió passada” i generar una percepció negativa que, al seu juí, no es correspon amb l’execució real dels comptes autonòmics.
Més de 14 milions executats
Segons els populars, l’actual Govern valencià ha executat ja 14,62 milions d’euros en 2026, enfront dels “0 euros estructurals” que atribuïxen a l’anterior executiu del Botànic, malgrat haver anunciat 81 milions per a infraestructures sanitàries.
Des del PP sostenen que no hi ha projectes paralitzats, sinó tramitacions tècniques habituals que, en alguns casos, es retarden per falta de gestió municipal. “No hi ha bloquejos polítics, hi ha procediments administratius”, subratllen.
El PP detalla que el projecte de vivendes en Ambaixador Irles està en execució administrativa. La llicència data de desembre de 2022, la qualificació provisional es va atorgar el març de 2025 i l’acord de servitud es va firmar el novembre de 2025. Actualment, segons expliquen, es treballa en el plec tècnic i en la concreció del pressupost de 2026 per a la seua futura licitació.
Sanitat: inversions enfront d’anuncis
En matèria sanitària, els populars xifren en 7,3 milions d’euros la inversió en el Departament de Salut d’Alcoi. Critiquen que l’anterior Consell va anunciar 81 milions per a l’ampliació de l’Hospital Verge dels Lliris sense executar inversió estructural.
Com a actuacions ja realitzades, enumeren la instal·lació d’un nou TAC, la renovació de radiologia digital, un arc quirúrgic 3D, un quiròfan integrat i el reforç d’unitats clíniques.
El comunicat destaca que el Contracte Programa 2025-2028 incrementa un 67 % el finançament autonòmic en servicis socials vinculats a dependència, infància i discapacitat. Segons el parer del PP, el debat públic s’ha reduït a “xifres parcials” que no reflectixen el volum real de recursos transferits.
Inversions en marxa
Els populars enumeren diverses actuacions actualment actives en la ciutat, com la reforma integral de la residència El Teix, per valor de 3,6 milions d’euros; la consolidació del jaciment del Castellar (152.000 euros); accessibilitat de la seu judicial (128.000); CPI Campus d’Alcoi de la Universitat Politècnica de València (750.000); Mostra de Teatre d’Alcoi (150.000), i CDT Generalitat (2.543.913).
Subvencions perdudes
El PP també acusa el Govern municipal del PSOE d’haver deixat perdre ajudes supramunicipals per errors administratius, “per ser incapaços de dur a terme els tràmits administratius que els donaven accés a estes”.
Segons l’oposició popular, les subvencions perdudes per mala gestió municipal corresponen a 622.756 euros del Molinar; els 4945.675 de Fons Feder del Molinar; i els 2.000.000 d’euros de l’IVACE corresponents al període 2023-2025.
El portaveu municipal popular, Carlos Pastor, afirma que l’executiu local “confon els alcoians amb falsos titulars” i defén que l’execució d’inversions depén de redacció de projectes, licitacions i planificació pressupostària. “Simplificar-ho com a paralització política és una manipulació interessada”, conclou.
