El vent provoca pèrdues de més de sis milions en el camp alacantí
La Unió reclama l’agilitació del pagament de les assegurances i demana ajudes directes per als afectats
Primeres estimacions dels danys provocats pels forts vents d’estos dies en el sector agrícola. La Unió Llauradora estima que els 25 dies seguits de temporals amb vent, alguns d’estos amb especial força, han provocat unes pèrdues en les collites superiors als 26 milions en el conjunt de la Comunitat Valenciana, dels quals més de sis milions es concentren en les comarques alacantines.
Una quantitat que no inclou els nombrosos desperfectes que el vent també ha provocat en les infraestructures, especialment en els hivernacles, que encara han de ser quantificats, segons la mateixa organització agrària.
Els principals danys se centren en els cítrics pendents de recol·lecció, que han patit tant la caiguda directa del fruit a terra com la ramada, és a dir, les marques en la pell produïdes pel colpejament de les branques i, fins i tot, en alguns casos, la defoliació de fulles.
En els últims dies s’estan rebent bastants comunicats de sinistre d’assegurances per a comunicar danys directament en la collita i per ramada, sobretot de varietats més sensibles al vent com les mandarines ortanique i nadorcott i les varietats de taronges València late i lane late.
La ramada no afecta la qualitat interna del fruit, però afecta la comercialització en fresc. La conseqüència immediata és un augment del rebuig en magatzem amb partides que, per criteris estètics, han de destinar-se a indústria. Carles Peris, secretari general de La Unió, considera que “en un moment en què els preus per a fresc es mantenen alts en esta segona part de campanya, la derivació a indústria suposa un minvament significatiu i es traduïx en pèrdues directes per a l’agricultor”.
Alvocat i carxofa
La collita d’alvocat, de la principal varietat cultivada a la Comunitat Valenciana com és la lamb hass i que començava la seua recol·lecció d’ací a només uns dies, també es veu molt afectada per la successió de temporals.
Un altre cultiu danyat són les hortalisses, fonamentalment les carxofes, les coliflors, l’encisam i les endívies, a més de destrosses en els hivernacles, com també les teles que cobrixen la collita de kiwi. Els temporals han provocat, així mateix, un retard en la recol·lecció de xufa i en la sembra d’algunes hortalisses.
El vent de ponent també impedix que els fruiters acumulen les necessàries hores de fred i provoque una floració avançada que pot repercutir en la pròxima campanya i més davant d’una previsible baixada de les temperatures.
Plaques solars
També s’observen danys en estructures agrícoles (tanques i hivernacles) i infraestructures hidràuliques, a on el fort vent fins i tot ha arrancat plaques solars en algunes comunitats de regants, fet que ha provocat un greu perjuí a la capacitat de generació energètica del pou. També hi ha hagut alguns camins tallats per la caiguda d’arbres que han bloquejat alguns camins rurals.
La Unió indica que estes adversitats meteorològiques estan cobertes per l’actual sistema d’assegurances agràries i sol·licitarà a Agroseguro que agilitze els peritatges de les parcel·les afectades el màxim possible perquè els agricultors cobren les indemnitzacions.
L’organització també sol·licitarà per a les persones afectades la concessió d’ajudes directes per part de la Generalitat i demanarà la condonació de l’IBI de les parcel·les cultivades i construccions presents en estes, la bonificació al 50 % de les quotes de la Seguretat Social i l’ajornament de l’altre 50 % per 12 mesos per a autònoms agraris, així com reduir l’índex de rendiment net en l’IRPF. Unes altres de les mesures que reclamarà són l’establiment de línies de crèdit preferencials.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los regantes reclaman rescatar el proyecto de ampliación del embalse de Camarillas para quintuplicar su capacidad
- Los hosteleros de Alicante piden el cierre general de terrazas en días de viento para que no haya “injusticias” entre negocios
- Cambios en el subsidio para mayores de 52 años: nuevo límite de rentas y requisitos
- Okupan viviendas públicas para mayores en San Vicente en cuanto fallece el inquilino
- Un vigilante de seguridad no va al trabajo una semana porque la empresa le cambia las vacaciones y la justicia dice que su despido es procedente
- Directo | La Torre de les Maçanes, Alcoy y Xixona registran rachas de viento de más de 140 km/h
- El caso Sala, de Alicante a Estrasburgo
- El Supremo valida sobreprecios en ventas de VPO pero avisa de sanciones