Malalties
El brot de pallola d’Alacant s’estén a Elx, Elda i Torrevieja
Sanitat manté la vigilància en nombroses persones amb símptomes sospitosos, però comença a descartar contagis
El brot de pallola d’origen laboral declarat per les autoritats sanitàries en dos centres de treball d’un mateix edifici en la ciutat d’Alacant suma ja 30 casos confirmats en el departament de salut que es corresponen amb este cas, i així queden arreplegats en el butlletí setmanal de vigilància epidemiològica de la Direcció General de Salut Pública.
La província d’Alacant ha registrat, en tot just sis setmanes de 2026, un fort repunt de casos de pallola, que supera àmpliament el total de l’any passat. Segons les dades del sistema epidemiològic de la Conselleria de Sanitat, es confirmen ja 34 contagis, enfront dels dos detectats en tot el 2025.
Encara que des de la Conselleria de Sanitat indiquen que en eixe butlletí apareixen els casos notificats, siguen part o no d’un brot, altres fonts sanitàries assenyalen que els 30 casos que apareixen confirmats en la ciutat d’Alacant es corresponen amb el brot laboral, enfront dels 23 de la setmana passada. El brot coincidix amb la decisió de l’Organització Mundial de la Salut d’excloure Espanya del llistat de països lliures d’esta patologia.
Àrees de salut
La nova dada inclou els acumulats fins al 15 de febrer. Segons estes fonts, el brot s’ha estés més enllà de la capital i hi ha dos casos confirmats a Elx, un a Elda i un altre a Torrevieja, ja que hi ha persones dels dos centres de treball que residixen en altres municipis de la província i pertanyen a altres àrees de salut.
En total són 34 casos confirmats en la província d’Alacant. En l’última setmana, s’han notificat 15 casos nous, 11 dels quals en la ciutat d’Alacant i dos a Elx, i de l’inici de l’any ençà, l’acumulat a la Comunitat és de 64 casos (enfront dels 49 que hi havia la setmana passada), 58 dels quals en la província d’Alacant. Tots els que es notifiquen han de ser analitzats per a ser confirmats o descartats.
Només per comparar l’enorme transmissió d’enguany, en tot el 2025 es van notificar 51 casos a la Comunitat, 30 dels quals en la província d’Alacant, amb només dos casos confirmats. En mes i mig portem més casos notificats que en tot l’exercici anterior i molts més confirmats.
Vacunació
Per a contindre l’expansió del brot a Alacant, els responsables del centre de salut pública van posar en marxa un control epidemiològic de contactes que va afectar entre 400 i 500 persones. Es va procedir a aïllar els confirmats i a aquells que estaven en investigació, i es va vacunar a quasi 300 persones de l’àmbit laboral afectat.
“Per l’informe de hui del butlletí epidemiològic setmanal, sabem que fins al 15 de febrer hi ha notificats 64 casos sospitosos a la Comunitat Valenciana, dels quals 15 són notificacions noves. Quant a la seua confirmació diagnòstica, són 35 els casos confirmats (34 en la província d’Alacant i un en la de València), 19 els descartats, 8 pendents, un compatible i un postvacunal. Trenta d’estos casos confirmats són del Departament de Salut d’Alacant pel brot laboral”, explica un facultatiu consultat per este diari.
Això suposa que “el brot continua sumant casos, i que hi haja tants descartats està bé. Significa que es vigila en moltes persones amb símptomes sospitosos”.
Vigilància internacional
Sanitat manté el seguiment epidemiològic del brot i reforça les mesures de control per a evitar la propagació d’una malaltia aguda contagiosa, causada per un virus de la família Paramyxovirus, que cursa amb els símptomes de febra, exantema maculopapular (eritema cutani), tos, rinitis o conjuntivitis; mentres que en persones vacunades la presentació clínica de la pallola sol ser atípica. Les autoritats sanitàries recalquen que és de “crucial importància” la vacunació com a mesura més efectiva per a la prevenció d’esta malaltia.
La pallola pot contagiar-se fins quatre dies abans que apareguen les taques característiques en la pell, assenyalen els especialistes.
Per això, esta capacitat de transmissió presimptomàtica convertix la pallola en una de les malalties infeccioses “més contagioses” que existixen i facilita la seua propagació en entorns familiars, escolars i laborals sense que la persona afectada siga conscient d’estar contagiant.
