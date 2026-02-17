Educació
Més de 2.100 professors de la província d’Alacant es formen amb Microsoft per a ensenyar la IA en les aules
El programa de la Conselleria té 10 hores de duració i està dirigit a 80.000 docents de la Comunitat
Un total de 2.150 professors de la província d’Alacant han començat a formar-se per a ensenyar en les aules a utilitzar la intel·ligència artificial de manera responsable i per a tractar de posar fre als perills que, d’altra banda, està desencadenant l’ús d’esta tecnologia entre els jóvens, com, per exemple, per a cometre assetjament escolar.
Això es produïx en un context en el qual el Govern ha anunciat la prohibició de les xarxes socials i plataformes digitals als menors de 16 anys, precisament, per la falta de control dels continguts, l’expansió dels discursos d’odi i de la desinformació, així com per la desprotecció de les dades personals. Paral·lelament, l’Administració autonòmica treballa en una orde per a delimitar de manera més concreta quan i com es pot recórrer als mòbils, tauletes o ordinadors per a ensenyar a l’alumnat, ja que el seu ús és desigual en funció del centre educatiu.
El nou programa de deu hores de duració de la Conselleria d’Educació, Microsoft Ibérica i Founderz (escola en línia d’emprenedoria) ha començat esta setmana amb prop de 6.200 docents de tota la Comunitat Valenciana, dels 80.000 als quals es dirigix. Encara així, el departament dirigit per Carmen Ortí ha destacat “l’alt grau d’interés per la formació en competències relacionades amb la intel·ligència artificial en l’àmbit educatiu”.
Educació disposarà d’un panell de seguiment que permetrà consultar en temps real l’evolució, el nivell de participació i el progrés de les persones usuàries. Esta funcionalitat possibilitarà la descàrrega directa d’informes que serviran per a avaluar l’impacte de la iniciativa i orientar futures accions formatives.
Madrid i Aragó són dos de les poques comunitats que ja compten amb acords amb la multinacional tecnològica estatunidenca per a formar gratuïtament el professorat.
Centre específic
El curs “Alfabetització en intel·ligència artificial” és una formació inicial del centre de formació del professorat Cefire d’Intel·ligència Artificial i Pensament Computacional, que ha obert l’Administració autonòmica este curs a la Nucia. A través d’esta, els docents estan aprenent a distància temàtiques com la importància d’educar hui en IA, els seus mites i realitats, l’ús segur i responsable, l’ensenyança als alumnes, la millora de la productivitat com a docents, dissenyar l’aprenentatge amb este sistema, casos d’èxit en centres educatius, entre d’altres.
L’obertura d’este centre específic per a formar en IA, el primer de tot Espanya, segons la Conselleria d’Educació, té com a objectiu elaborar plans de formació en pensament computacional, intel·ligència artificial, programació i robòtica; l’assessorament als centres educatius en la planificació i l’avaluació de projectes didàctics o la implementació de materials didàctics digitals i bones pràctiques.
D’altra banda, també treballarà en l’establiment de xarxes col·laboratives entre docents, centres educatius, universitats i entitats tecnològiques, i fomentarà la inclusió digital i l’equitat territorial, prioritzant zones rurals o amb més risc de bretxa tecnològica.
Amb esta iniciativa innovadora, la Conselleria ha volgut destacar el seu compromís amb “una educació adaptada als reptes del segle XXI, i consolida la Comunitat Valenciana com a referent estatal en la formació docent en robòtica, programació i intel·ligència artificial”.
