Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nuevos nombres Les NausSueldo vs. AlquilerHistoria barrio Miguel HernándezPLD SpaceEnfermera apuñaladaMártires de la LibertadCaballo rescatado
instagramlinkedin

Pobresa severa

Més de 50.000 xiquets viuen a Alacant en llars amb ingressos insuficients per a cobrir les necessitats bàsiques

Són famílies que sobreviuen en la província amb entre 530 i 644 euros mensuals, la qual cosa sovint comporta la incapacitat per a una alimentació adequada, vivenda o subministraments

L’ONG apunta que la pobresa infantil a Espanya no pot esperar més

L’ONG apunta que la pobresa infantil a Espanya no pot esperar més

Unicef apunta que la pobreza infantil en España no puede esperar más / Europa Press

J. Hernández

J. Hernández

Més de 50.000 xiquets viuen en la província d’Alacant en llars que estan en una situació de pobresa severa, és a dir, la renda disponible de les quals és inferior al 40 % de la renda mitjana, la qual cosa suposa que els ingressos que tenen són insuficients per a cobrir necessitats bàsiques. Són llars de famílies obligades a sobreviure amb entre 530 i 644 euros mensuals, la qual cosa sovint comporta una incapacitat total per a cobrir una alimentació adequada atesa l’alça de preus de la cistella de la compra, per no parlar de les condicions de la vivenda o l’accés a subministraments.

Les persones en esta situació no poden permetre’s almenys quatre de nou elements bàsics, com mantindre la vivenda calenta, menjar proteïnes regularment o afrontar gastos imprevistos.

Aumenta el número de hogares con niños que no pueden llegar a fin de mes

Augmenta el nombre de llars amb xiquets que no poden arribar a fi de mes / INFORMACIÓN

Així ho revela l’anàlisi que ha fet Save the Children arran de l’última Enquesta de condicions de vida de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), que oferix dades oficials sobre com viuen les famílies a Espanya. En tota la Comunitat Valenciana superen els 153.000.

Això suposa que un 13,8 % de les llars amb fills i filles a càrrec està en esta situació, per damunt de la mitjana estatal (12,5 %). La pitjor situació és la que travessen les famílies monoparentals femenines (amb filles i fills a càrrec i encapçalades per dones), perquè una de cada quatre (25,2 %) està en situació de pobresa severa, cinc punts més en un any. La taxa de les llars a on no hi ha xiquets és del 9,7 %.

Les famílies monoparentals femenines són les que pitjor ho passen: una de cada quatre viu en pobresa severa, cinc punts més en un any.

Risc d’exclusió

D’altra banda, el risc d’exclusió social infantil augmenta en un any, al passar del 38,4 % al 39,3 %, segons esta anàlisi. Referent a la població en general, esta taxa és del 30,7 %, la qual cosa torna a deixar els xiquets i les xiquetes de la Comunitat Valenciana com un dels col·lectius més vulnerables. Això suposa que 347.217 xiquets i xiquetes estan en esta situació, d’ells més de 100.000 en la província d’Alacant.

“Ens preocupa que haja augmentat la pobresa severa de llars amb fills a càrrec. És imprescindible continuar donant una resposta contundent a esta situació perquè la pobresa deixe de tindre cara de xiquet o xiqueta”, afirma Rodrigo Hernández, director de l’organització no governamental Save the Children a la Comunitat Valenciana.

Famílies nombroses

Per a combatre la pobresa infantil, l’organització posa el focus en la millora en marxa de la Renda Valenciana d’Inclusió, i demana que s’assegure un complement per fill i filla a càrrec i que es prioritzen les famílies monoparentals femenines i nombroses. També advoca per reforçar les quanties percebudes per les famílies amb fills i filles a càrrec que es troben en situació de pobresa severa i eliminar barreres d’accés.

L’ONG planteja ampliar el parc de vivenda pública de lloguer social com a manera de fer front a les crisis residencials derivades de desnonaments, impagaments o altres situacions de vulnerabilitat econòmica i exclusió social. Per a l’organització és també fonamental garantir que, en la política de beques i ajudes a l’estudi, prevalguen els criteris d’equitat, assegurant la cobertura de tots els xiquets i les xiquetes que estan en situació de pobresa.

Els bancs d’aliments alerten de l’augment de la pobresa alimentària mentres que els donatius disminuïxen

Els bancs d’aliments alerten de l’augment de la pobresa alimentària mentres que els donatius disminuïxen

Ver galería

Los bancos de alimentos alertan del aumento de la pobreza alimentaria mientras disminuyen los donativos / Pilar Cortés

Emergència

“L’emergència ocasionada per la dana ens està demostrant que fa falta continuar prioritzant els xiquets i les xiquetes en la resposta, perquè estes xifres no acaben sent en el futur encara més preocupants”, afirma Hernández.

En l’àmbit estatal, Save the Children demana desenrotllar dos mesures clau per a pal·liar la pobresa infantil i reforçar la protecció social de les llars amb fills i filles. Proposa implementar una prestació per a la criança accessible a totes les famílies, articulada a través de deduccions reembossables en l’IRPF.

Noticias relacionadas

Així mateix, reclama augmentar les quanties del complement d’ajuda a la infància (CAPI), amb especial atenció als majors de 6 anys, a més de desenrotllar estratègies de difusió i millorar en els mecanismes d’accés.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Supremo condena a una comunidad de regantes a pagar 1,5 millones por apropiarse ilegalmente de 811.146 m³ del Segura
  2. Veinticinco familias desalojadas y diez vecinos y policías nacionales asistidos por inhalar humo en el incendio de una casa en Alicante
  3. Un vigilante de seguridad no va al trabajo una semana porque la empresa le cambia las vacaciones y la justicia dice que su despido es procedente
  4. La provincia vaciada se topa con otro problema: imposible hallar viviendas libres en los pueblos pequeños de Alicante
  5. Camarero destituye al hermano de Macarena Montesinos como asesor de la Conselleria de Vivienda
  6. Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: 'La base reguladora es una de las cantidades más importantes que determina el importe de nuestra pensión
  7. Los concejales de Alicante disponen de un mes para actualizar sus bienes
  8. Dos 'pesos pesados' de las Hogueras, vinculados a las viviendas protegidas de Les Naus en Alicante

El tiempo en Alicante vuelve a tener temperaturas suaves y cielos despejados este miércoles

Protesta en Alicante para exigir la reapertura del centro de día de plaza América

El bipartito de Elche vuelve a anunciar más de 2.000 nuevos nichos pero asume que es una solución temporal

El bipartito de Elche vuelve a anunciar más de 2.000 nuevos nichos pero asume que es una solución temporal

La oposición ve insuficientes las explicaciones de Barcala y vuelve a pedir su dimisión

Alerta científica: miles de especies de plantas exóticas podrían invadir el Ártico

Alerta científica: miles de especies de plantas exóticas podrían invadir el Ártico

Los Montesinos se mantiene firme con la protesta por la nueva red de autobuses pese a que la Generalitat le tiende la mano

Los Montesinos se mantiene firme con la protesta por la nueva red de autobuses pese a que la Generalitat le tiende la mano

Barcala presiona a entregar más viviendas protegidas tras las dos primeras renuncias en Les Naus

Tracking Pixel Contents