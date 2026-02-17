Pobresa severa
Més de 50.000 xiquets viuen a Alacant en llars amb ingressos insuficients per a cobrir les necessitats bàsiques
Són famílies que sobreviuen en la província amb entre 530 i 644 euros mensuals, la qual cosa sovint comporta la incapacitat per a una alimentació adequada, vivenda o subministraments
Més de 50.000 xiquets viuen en la província d’Alacant en llars que estan en una situació de pobresa severa, és a dir, la renda disponible de les quals és inferior al 40 % de la renda mitjana, la qual cosa suposa que els ingressos que tenen són insuficients per a cobrir necessitats bàsiques. Són llars de famílies obligades a sobreviure amb entre 530 i 644 euros mensuals, la qual cosa sovint comporta una incapacitat total per a cobrir una alimentació adequada atesa l’alça de preus de la cistella de la compra, per no parlar de les condicions de la vivenda o l’accés a subministraments.
Les persones en esta situació no poden permetre’s almenys quatre de nou elements bàsics, com mantindre la vivenda calenta, menjar proteïnes regularment o afrontar gastos imprevistos.
Així ho revela l’anàlisi que ha fet Save the Children arran de l’última Enquesta de condicions de vida de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), que oferix dades oficials sobre com viuen les famílies a Espanya. En tota la Comunitat Valenciana superen els 153.000.
Això suposa que un 13,8 % de les llars amb fills i filles a càrrec està en esta situació, per damunt de la mitjana estatal (12,5 %). La pitjor situació és la que travessen les famílies monoparentals femenines (amb filles i fills a càrrec i encapçalades per dones), perquè una de cada quatre (25,2 %) està en situació de pobresa severa, cinc punts més en un any. La taxa de les llars a on no hi ha xiquets és del 9,7 %.
Les famílies monoparentals femenines són les que pitjor ho passen: una de cada quatre viu en pobresa severa, cinc punts més en un any.
Risc d’exclusió
D’altra banda, el risc d’exclusió social infantil augmenta en un any, al passar del 38,4 % al 39,3 %, segons esta anàlisi. Referent a la població en general, esta taxa és del 30,7 %, la qual cosa torna a deixar els xiquets i les xiquetes de la Comunitat Valenciana com un dels col·lectius més vulnerables. Això suposa que 347.217 xiquets i xiquetes estan en esta situació, d’ells més de 100.000 en la província d’Alacant.
“Ens preocupa que haja augmentat la pobresa severa de llars amb fills a càrrec. És imprescindible continuar donant una resposta contundent a esta situació perquè la pobresa deixe de tindre cara de xiquet o xiqueta”, afirma Rodrigo Hernández, director de l’organització no governamental Save the Children a la Comunitat Valenciana.
Famílies nombroses
Per a combatre la pobresa infantil, l’organització posa el focus en la millora en marxa de la Renda Valenciana d’Inclusió, i demana que s’assegure un complement per fill i filla a càrrec i que es prioritzen les famílies monoparentals femenines i nombroses. També advoca per reforçar les quanties percebudes per les famílies amb fills i filles a càrrec que es troben en situació de pobresa severa i eliminar barreres d’accés.
L’ONG planteja ampliar el parc de vivenda pública de lloguer social com a manera de fer front a les crisis residencials derivades de desnonaments, impagaments o altres situacions de vulnerabilitat econòmica i exclusió social. Per a l’organització és també fonamental garantir que, en la política de beques i ajudes a l’estudi, prevalguen els criteris d’equitat, assegurant la cobertura de tots els xiquets i les xiquetes que estan en situació de pobresa.
Emergència
“L’emergència ocasionada per la dana ens està demostrant que fa falta continuar prioritzant els xiquets i les xiquetes en la resposta, perquè estes xifres no acaben sent en el futur encara més preocupants”, afirma Hernández.
En l’àmbit estatal, Save the Children demana desenrotllar dos mesures clau per a pal·liar la pobresa infantil i reforçar la protecció social de les llars amb fills i filles. Proposa implementar una prestació per a la criança accessible a totes les famílies, articulada a través de deduccions reembossables en l’IRPF.
Així mateix, reclama augmentar les quanties del complement d’ajuda a la infància (CAPI), amb especial atenció als majors de 6 anys, a més de desenrotllar estratègies de difusió i millorar en els mecanismes d’accés.
