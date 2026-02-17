Prop de mig centenar d’arbres nous milloren l’ombra i el paisatge urbà a Torrevieja
La intervenció incorpora espècies arbòries adaptades a l’entorn urbà i afavorix la biodiversitat i la resiliència climàtica de la ciutat
Actúa, empresa del Grupo Hozono Global encarregada del manteniment de zones verdes i espais públics de Torrevieja, ha dut a terme una nova actuació de reforç de l’arbratge urbà mitjançant la plantació de prop de mig centenar d’arbres en els carrers Delfina Viudes i Diego Ramírez, en el marc del pla municipal de millora i renaturalització dels espais públics.
Durant els últims dies, els equips especialitzats de la companyia han intervingut en les dos vies amb l’objectiu d’incrementar les zones d’ombra, embellir el paisatge urbà i contribuir a la millora de la qualitat ambiental i el confort tèrmic de veïns i visitants.
En concret, la intervenció ha inclòs la plantació de 27 plàtans (Platanus orientalis) en el carrer Delfina Viudes, una espècie de gran port especialment adequada per a entorns urbans per la seua capacitat per a generar àmplies zones d’ombra i la seua resistència a les condicions climàtiques locals. Així mateix, en el carrer Diego Ramírez s’han incorporat 15 exemplars d’auró (Acer negundo), triats pel seu valor ornamental i la seua contribució a l’increment de la biodiversitat i a l’atractiu paisatgístic de l’entorn.
Les actuacions s’han desenrotllat seguint criteris tècnics de sostenibilitat i adaptació al medi urbà, garantint un correcte desenrotllament del sistema radicular, la compatibilitat amb les infraestructures existents i un manteniment eficient a llarg termini.
Amb esta actuació, Torrevieja continua avançant en la seua aposta per un entorn urbà més verd i habitable, incorporant arbratge nou que millora l’ombra, el paisatge i el benestar diari de veïns i visitants.
- El Supremo condena a una comunidad de regantes a pagar 1,5 millones por apropiarse ilegalmente de 811.146 m³ del Segura
- Veinticinco familias desalojadas y diez vecinos y policías nacionales asistidos por inhalar humo en el incendio de una casa en Alicante
- Un vigilante de seguridad no va al trabajo una semana porque la empresa le cambia las vacaciones y la justicia dice que su despido es procedente
- La provincia vaciada se topa con otro problema: imposible hallar viviendas libres en los pueblos pequeños de Alicante
- Camarero destituye al hermano de Macarena Montesinos como asesor de la Conselleria de Vivienda
- Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: 'La base reguladora es una de las cantidades más importantes que determina el importe de nuestra pensión
- Los concejales de Alicante disponen de un mes para actualizar sus bienes
- Dos 'pesos pesados' de las Hogueras, vinculados a las viviendas protegidas de Les Naus en Alicante