Prop de mig centenar d’arbres nous milloren l’ombra i el paisatge urbà a Torrevieja

La intervenció incorpora espècies arbòries adaptades a l’entorn urbà i afavorix la biodiversitat i la resiliència climàtica de la ciutat

Durant els últims dies, els equips especialitzats de la companyia han intervingut en les dos vies amb l’objectiu d’incrementar les zones d’ombra

Durant els últims dies, els equips especialitzats de la companyia han intervingut en les dos vies amb l'objectiu d'incrementar les zones d'ombra / INFORMACIÓN

R. E.

Actúa, empresa del Grupo Hozono Global encarregada del manteniment de zones verdes i espais públics de Torrevieja, ha dut a terme una nova actuació de reforç de l’arbratge urbà mitjançant la plantació de prop de mig centenar d’arbres en els carrers Delfina Viudes i Diego Ramírez, en el marc del pla municipal de millora i renaturalització dels espais públics.

Durant els últims dies, els equips especialitzats de la companyia han intervingut en les dos vies amb l’objectiu d’incrementar les zones d’ombra, embellir el paisatge urbà i contribuir a la millora de la qualitat ambiental i el confort tèrmic de veïns i visitants.

ppal Torrevieja

Les actuacions s’han desenrotllat seguint criteris tècnics de sostenibilitat i adaptació al medi urbà / INFORMACIÓN

En concret, la intervenció ha inclòs la plantació de 27 plàtans (Platanus orientalis) en el carrer Delfina Viudes, una espècie de gran port especialment adequada per a entorns urbans per la seua capacitat per a generar àmplies zones d’ombra i la seua resistència a les condicions climàtiques locals. Així mateix, en el carrer Diego Ramírez s’han incorporat 15 exemplars d’auró (Acer negundo), triats pel seu valor ornamental i la seua contribució a l’increment de la biodiversitat i a l’atractiu paisatgístic de l’entorn.

Les actuacions s’han desenrotllat seguint criteris tècnics de sostenibilitat i adaptació al medi urbà, garantint un correcte desenrotllament del sistema radicular, la compatibilitat amb les infraestructures existents i un manteniment eficient a llarg termini.

Amb esta actuació, Torrevieja continua avançant en la seua aposta per un entorn urbà més verd i habitable, incorporant arbratge nou que millora l’ombra, el paisatge i el benestar diari de veïns i visitants.

