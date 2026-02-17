El PSOE li exigix al bipartit partides per a reformar quatre places d’Elx
Els socialistes reproven que l’Ajuntament dedique tres milions d’euros a l’entorn de Santa Maria mentres hi ha zones d’esplai en els barris en mal estat
Tres milions d’euros per a rehabilitar l’entorn de la basílica de Santa Maria i sense partida clara per a posar a punt quatre places en els barris. Esta és la crítica del PSOE d’Elx, que elevarà al ple una moció per a exigir al bipartit de PP i Vox la reforma de les places 9 d’Octubre, Joan Fuster, Comte Casa Rojas i 8 de Març.
El portaveu de l’agrupació, Héctor Díez, ha assenyalat, este dimarts, que les citades àrees d’esplai del Pla, Carrús Est i Altabix llanguixen a l’espera d’inversió, amb la qual cosa retrauen que l’alcalde, Pablo Ruz, destine un import multimilionari a reformar la plaça del Congrés Eucarístic, una quantia que els socialistes veuen desmesurada.
Projectes de reforma
Per això han traslladat que el primer acord de la moció insta l’Ajuntament a redactar els projectes de reforma de les citades places al llarg de 2026 i a modificar el pressupost per a finançar-los amb recursos ja previstos en els comptes econòmics d’este exercici.
Com a segon punt, reclamen que s’arrepleguen en els pressupostos de 2027 les partides per a l’execució de les obres de reforma d’estes places. Emfatitzen des del grup municipal que s’està donant una desigualtat de tracte entre diferents zones de la ciutat: “Mentres s’han fet inversions milionàries en carrers que no necessiten més que manteniment i el centre s’ha omplit de flors, les places dels barris acumulen necessitats”, ha reiterat este dimarts el portaveu.
Més manteniment
En eixe sentit, Díez ha recordat que el seu grup ja ha proposat, este mandat, diferents millores en places i jardins en matèria de manteniment i neteja, i ha subratllat que es tracta d’àrees importants per a assegurar la convivència.
En este punt, exposen que Elx es va configurar de tal manera que totes les zones residencials tingueren places i jardins, així com zones verdes, amb la qual cosa defenen que es tracta urbanísticament d’espais físics “estructurants del nucli urbà”, que “donen suport a la vida diària de les persones i a on es produïxen les diferents activitats”, manifesten.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Supremo condena a una comunidad de regantes a pagar 1,5 millones por apropiarse ilegalmente de 811.146 m³ del Segura
- Veinticinco familias desalojadas y diez vecinos y policías nacionales asistidos por inhalar humo en el incendio de una casa en Alicante
- Un vigilante de seguridad no va al trabajo una semana porque la empresa le cambia las vacaciones y la justicia dice que su despido es procedente
- La provincia vaciada se topa con otro problema: imposible hallar viviendas libres en los pueblos pequeños de Alicante
- Camarero destituye al hermano de Macarena Montesinos como asesor de la Conselleria de Vivienda
- Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: 'La base reguladora es una de las cantidades más importantes que determina el importe de nuestra pensión
- Los concejales de Alicante disponen de un mes para actualizar sus bienes
- Dos 'pesos pesados' de las Hogueras, vinculados a las viviendas protegidas de Les Naus en Alicante