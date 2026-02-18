Alacant acull unes jornades nacionals per a estudiar l’art i la identitat de la Setmana Santa
L’activitat, convocada per l’Associació Espanyola de Patrimoni, Cultura i Societat, se celebrarà el dijous 19 de febrer, a les 17:30 hores, en l’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert
Una revisió a la celebració de la Setmana Santa i el Corpus Christi. L’Associació Espanyola de Patrimoni, Cultura i Societat (AEPCS) convoca la V Jornada de Patrimoni Cultural, que se celebrarà el dijous 19 de febrer, a les 17:30 hores, en l’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert, dependent de la Diputació Provincial d’Alacant. Esta trobada estarà dedicada a l’estudi de l’art, la identitat i la religiositat popular i s’emmarca dins de les activitats que organitza esta entitat cultural, presidida pel professor José Iborra Torregrosa, doctor en Antropologia Social i membre del grup d’investigació Cultura i Societat de la Universitat de Múrcia.
La jornada compta amb la col·laboració de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, l’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert i el Conservatori Superior de Música Óscar Esplá d’Alacant. En este sentit, l’AEPCS, fundada a Alacant, té entre els seus fins el foment i la difusió de la investigació interdisciplinària en els àmbits del patrimoni, la cultura i la societat. Segons el seu president, l’Associació “afavorix la comprensió, la trobada i el diàleg intercultural entre antropòlegs i altres professionals, així com entre totes aquelles persones interessades o vinculades amb els seus objectius corporatius”.
La jornada se centrarà en les celebracions de la Setmana Santa i el Corpus Christi, dos esdeveniments que adquirixen una emotivitat especial en moltes ciutats espanyoles. Les cerimònies i desfilades processionals destaquen per la seua solemnitat i brillantor, integrant dimensions religioses, culturals i estètiques que les convertixen en una experiència sensorial completa. El caràcter festiu genera, a més, un sentiment d’integració especialment atractiu per a participants i espectadors, en un temps excepcional en el qual les cerimònies religioses conviuen amb l’experiència estètica derivada de la contemplació de les processons.
Un programa variat: del patrimoni immaterial a l’escenografia
El saló de conferències de l’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert acollirà esta quinta edició, concebuda com una trobada acadèmica de caràcter multidisciplinari entorn de la religiositat popular, amb la intervenció d’experts i docents especialitzats. Segons el programa previst, la primera part comptarà amb la participació del doctor José Vicente Gómez Bayarri, vicedegà de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, que abordarà el “Corpus Christi en la València baixmedieval”, i del doctor Francisco A. Cardells-Martí, professor i investigador de la Universitat Catòlica de València, que oferirà una “Aproximació al patrimoni religiós immaterial de la Comunitat Valenciana”.
La segona part inclourà la intervenció del doctor Jesús M. Gómez Rodríguez, catedràtic de Piano i director del Conservatori Superior de Música Óscar Esplá, que centrarà la seua exposició en “El llegat pianístic de Tomás Rocamora”. Tancarà el cicle de ponències el professor José Iborra Torregrosa, amb la comunicació titulada “Ritualitat, escenografia i plàstica de la Setmana Santa a Alacant durant els segles XIX i XX”.
La inauguració oficial comptarà amb la participació de Cristina Martínez, directora de l’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert; Luis Miguel Romero Villafranca, degà de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana; Jesús María Gómez Rodríguez, director del Conservatori Superior de Música Óscar Esplá, i José Iborra Torregrosa, president de l’Associació Espanyola de Patrimoni, Cultura i Societat. La trobada tindrà lloc el dijous 19 de febrer, a les 17:30 hores, en el saló de conferències de l’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert, situat en el carrer San Fernando, 44. L’entrada serà lliure fins a completar l’aforament.
