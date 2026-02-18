Dos emprenedors d’Elda revolucionen el calçat amb sabatilles impreses en 3D
Es tracta d’un model flexible i resistent que es fabrica íntegrament en la capital del Vinalopó Mitjà
Dos emprenedors elders, Ignacio Español i Pablo Jaspers, han fet el salt al mercat amb la seua primera sabatilla fabricada íntegrament amb impressió 3D, una proposta que busca modernitzar la tradició sabatera de la ciutat des de la innovació tecnològica i la sostenibilitat. La seua empresa, Callnak, vinculada al Parc Científic de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, ha presentat oficialment este model comercial en el Museu del Calçat d’Elda, a on més d’un centenar d’assistents van poder conéixer i provar el producte.
La sabatilla, de disseny unisex i produïda sota demanda, està elaborada mitjançant fabricació additiva, sense motles i amb materials 100 % reciclables, la qual cosa permet obtindre un calçat resistent, flexible, còmode i personalitzat. A més, es fabrica íntegrament a Elda amb proveïdors locals, la qual cosa reduïx el transport, la contaminació i el desaprofitament de materials al no treballar amb estoc.
Durant l’acte, la firma va entregar el seu primer model, denominat Callnak Arjè, al Museu del Calçat, a on passarà a formar part de la seua col·lecció com a reflex de l’evolució tecnològica del sector. A l’esdeveniment van assistir representants institucionals, professionals del calçat i agents de l’ecosistema emprenedor i creatiu.
Start-up
El projecte, que va sorgir després de guanyar la 14a Marató UMH, ha evolucionat des de la fase de prototipatge fins a la comercialització real del producte, després de millorar el disseny, l’ergonomia, els materials i els processos productius. Este avanç els ha permés llançar la seua pàgina web, iniciar les primeres vendes i posicionar-se dins de l’àmbit del calçat i la fabricació avançada.
Paral·lelament, l’empresa ha reforçat la seua visibilitat participant en esdeveniments tecnològics i industrials com Valencia Digital Summit, la fira Formnext de Frankfurt o Footwearise, a on han presentat el seu model de fabricació flexible i local.
De cara al seu creixement, Callnak preveu ampliar la seua capacitat productiva amb una granja de 50 impressores 3D, la qual cosa suposarà un important salt en escalabilitat mantenint la producció local. Este desenrotllament ha anat acompanyat de fites financeres, com una ronda d’inversió privada de 100.000 euros i un préstec pel mateix import, destinats a impulsar la producció, l’estructura empresarial i el desenrotllament de marca.
Amb este llançament, els promotors destaquen que el seu objectiu és unir disseny, tecnologia i herència industrial per a crear un calçat amb personalitat, sostenible i eficient, reinterpretant el model tradicional de fabricació del sector des d’Elda cap al futur.
