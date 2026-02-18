Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Degolladas XilxesLes NausVideoanálisis Toni CabotTráfico hoyTiempo AemetChinches Alicante
instagramlinkedin

Dos emprenedors d’Elda revolucionen el calçat amb sabatilles impreses en 3D

Es tracta d’un model flexible i resistent que es fabrica íntegrament en la capital del Vinalopó Mitjà

La sabatilla produïda per una impressora 3D

La sabatilla produïda per una impressora 3D / CALLNAK

Sara Rodríguez

Sara Rodríguez

Dos emprenedors elders, Ignacio Español i Pablo Jaspers, han fet el salt al mercat amb la seua primera sabatilla fabricada íntegrament amb impressió 3D, una proposta que busca modernitzar la tradició sabatera de la ciutat des de la innovació tecnològica i la sostenibilitat. La seua empresa, Callnak, vinculada al Parc Científic de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, ha presentat oficialment este model comercial en el Museu del Calçat d’Elda, a on més d’un centenar d’assistents van poder conéixer i provar el producte.

La sabatilla, de disseny unisex i produïda sota demanda, està elaborada mitjançant fabricació additiva, sense motles i amb materials 100 % reciclables, la qual cosa permet obtindre un calçat resistent, flexible, còmode i personalitzat. A més, es fabrica íntegrament a Elda amb proveïdors locals, la qual cosa reduïx el transport, la contaminació i el desaprofitament de materials al no treballar amb estoc.

La firma entregó su primer modelo al Museo del Calzado.

La firma va entregar el seu primer model al Museu del Calçat / Jesus Cruces

Durant l’acte, la firma va entregar el seu primer model, denominat Callnak Arjè, al Museu del Calçat, a on passarà a formar part de la seua col·lecció com a reflex de l’evolució tecnològica del sector. A l’esdeveniment van assistir representants institucionals, professionals del calçat i agents de l’ecosistema emprenedor i creatiu.

Start-up

El projecte, que va sorgir després de guanyar la 14a Marató UMH, ha evolucionat des de la fase de prototipatge fins a la comercialització real del producte, després de millorar el disseny, l’ergonomia, els materials i els processos productius. Este avanç els ha permés llançar la seua pàgina web, iniciar les primeres vendes i posicionar-se dins de l’àmbit del calçat i la fabricació avançada.

Paral·lelament, l’empresa ha reforçat la seua visibilitat participant en esdeveniments tecnològics i industrials com Valencia Digital Summit, la fira Formnext de Frankfurt o Footwearise, a on han presentat el seu model de fabricació flexible i local.

Los fundadores de Callnak trabajan en el Parque Científico de la UMH de Elche

Els fundadors de Callnak treballen en el Parc Científic de la UMH d’Elx / INFORMACIÓN

De cara al seu creixement, Callnak preveu ampliar la seua capacitat productiva amb una granja de 50 impressores 3D, la qual cosa suposarà un important salt en escalabilitat mantenint la producció local. Este desenrotllament ha anat acompanyat de fites financeres, com una ronda d’inversió privada de 100.000 euros i un préstec pel mateix import, destinats a impulsar la producció, l’estructura empresarial i el desenrotllament de marca.

Noticias relacionadas

Amb este llançament, els promotors destaquen que el seu objectiu és unir disseny, tecnologia i herència industrial per a crear un calçat amb personalitat, sostenible i eficient, reinterpretant el model tradicional de fabricació del sector des d’Elda cap al futur.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Supremo condena a una comunidad de regantes a pagar 1,5 millones por apropiarse ilegalmente de 811.146 m³ del Segura
  2. La tesorera del Ayuntamiento de Sant Joan y un hijo de una edil del PP de San Vicente también tienen piso protegido en Les Naus de Alicante
  3. Dos propietarios renuncian a su vivienda protegida en la urbanización de Les Naus de Alicante
  4. Dos 'pesos pesados' de las Hogueras, vinculados a las viviendas protegidas de Les Naus en Alicante
  5. Un alicantino necesitaría 3.600 euros de sueldo para pagar el alquiler sin apuros
  6. Gonzalo Bernardos lanza un aviso sobre el mercado laboral: “Los españoles nos lo tenemos que hacer mirar”
  7. Llega la primavera: Alicante se despide de la inestabilidad tras siete borrascas con mucho viento y poca agua
  8. Milagro junto al Liceo Francés en El Campello

Salma y el feminismo de Vox

Salma y el feminismo de Vox

Presentación de el "Capuchino" de 2026 de la Semana Santa de Alicante

El Aula de Teatro de la UA hace triplete en los Premios de la Federación Española de Teatro Universitario

El Aula de Teatro de la UA hace triplete en los Premios de la Federación Española de Teatro Universitario

Aena dice que los aeropuertos recibirán inversión en seguridad, mantenimiento y sostenibilidad

Los embalses del Segura ya suman 526 hectómetros y garantizan el riego de la huerta este año

Los embalses del Segura ya suman 526 hectómetros y garantizan el riego de la huerta este año

Juanjo Berenguer, alcalde de El Campello: "No dejaremos de difundir el legado de Rafael Altamira"

Mas Magro, el crevillentino que fue candidato al Nobel y fotografió el virus de la leucemia

Mas Magro, el crevillentino que fue candidato al Nobel y fotografió el virus de la leucemia

La concesionaria del Hospital de Elche compra el grupo sanitario HCB de Benidorm

La concesionaria del Hospital de Elche compra el grupo sanitario HCB de Benidorm
Tracking Pixel Contents