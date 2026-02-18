Conflicte laboral
Metges d’Alacant: “No podem atendre pacients com qui fa xurros”
Els facultatius ixen a les portes dels hospitals amb una nova guerra de xifres sobre el seguiment de la vaga: Sanitat parla del 16,49 % en la província, i el sindicat mèdic, del 90 %
“No podem atendre pacients com qui fa xurros”, “Més metges, menys polítics”, “Metge esgotat, t’opere?”, “Represente el bloc quirúrgic que no pot eixir a manifestar-se”, o “Treballem més de 70 hores setmanals obligatòries! (dins de l’hospital)” són alguns dels lemes que han exhibit els metges de la província d’Alacant en les concentracions que han celebrat este dimecres durant mitja hora a les portes de centres de salut i hospitals de la província d’Alacant. Protestes que coincidixen amb el tercer dia consecutiu de vaga en demanda de la millora de les seues condicions laborals i salarials amb una nova guerra de xifres quant al seguiment entre la Conselleria de Sanitat i el sindicat mèdic convocant (CESCMCV).
La Generalitat indica que, en esta tercera jornada de vaga, el seguiment mitjà a la Comunitat és de l’11,32 %, destacant el 16,49 % en la província d’Alacant, el doble que la resta. En la de Castelló, és d’un 8,57 %, i en la de València, un 8,86 %.
Segons un comunicat de CESMCV, en l’equador de la vaga “i malgrat els servicis abusius imposats per la Conselleria de Sanitat, que en la pràctica quasi són del 100 % i a l’espera de la resolució de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJ de la Comunitat Valenciana, que esperem que es produïsca en breu, informem que com a resposta a la vaga a la Comunitat Valenciana es continuen mantenint xifres superiors al 90 % tant en hospitals com en centres de salut i per damunt de les convocatòries prèvies”. El sindicat extrau esta dada d’aquells que poden fer vaga perquè no estan obligats a estar de servicis mínims.
Disculpes
En el comunicat llegit a les portes dels hospitals, els metges participants demanen disculpes als pacients per les molèsties que este conflicte està ocasionant, “però és el Ministeri de Sanitat mateix qui ens ha forçat a això. Els metges, que també som pacients, som els principals defensors d’una sanitat pública de qualitat que siga útil per als pacients i volem que sobrevisca a la major crisi en dècades en la qual l’han sumida els nostres responsables de l’Administració”.
A les portes dels centres s’ha llegit un manifest en el qual els facultatius coincidixen que “ens sentim maltractats, esgotats i desprotegits”.
“Les xifres de burnout continuen en augment i afecten directament la qualitat assistencial, la seguretat dels pacients i la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut. A esta realitat se suma el dèficit creixent de professionals, les jubilacions previstes en els pròxims anys i la fuga de talent a altres països, circumstàncies que agreugen encara més una situació ja crítica”, han indicat.
Plantilles insuficients
Això suposa per a ells un escenari de “clara insuficiència de metges, amb plantilles desbordades, sobrecàrrega estructural i condicions laborals que no permeten desenrotllar el nostre treball amb la dignitat que mereix la nostra professió, ni oferir l’atenció que mereixen els nostres pacients”.
Per això, consideren urgent posar fi a esta situació des de la corresponsabilitat entre l’Administració i els professionals. “Necessitem un marc normatiu que dignifique la professió mèdica, que regule de manera justa la jornada laboral, que limite la sobrecàrrega assistencial i que garantisca condicions de treball segures tant per als professionals com per als malalts”.
Els metges entenen que resulta imprescindible establir una interlocució directa amb el Ministeri de Sanitat per a negociar de manera efectiva les condicions laborals i professionals. “L’actual marc regulador no respon a les necessitats reals ni de la professió ni de la ciutadania. Lluny de millorar la situació, perpetua un model que compromet la qualitat assistencial i desprotegix als qui sostenim el sistema sanitari”.
Ser escoltats
“Reclamem ser escoltats i participar activament en la presa de decisions que afecten el nostre treball i l’atenció sanitària. Exigim el reconeixement de la nostra formació, de la nostra responsabilitat clínica i legal, així com el respecte a l’autonomia professional. És imprescindible posar fi a les agressions, reconéixer el caràcter de professió de risc, limitar la sobrecàrrega estructural i garantir jornades laborals segures”.
El col·lectiu denuncia la imposició de servicis mínims abusius que “buiden de contingut el dret fonamental a la vaga”, per això l’han portat als tribunals. “Malgrat això, els metges i facultatius estem participant de manera responsable i massiva en esta mobilització per a defendre tant els nostres drets com la qualitat del sistema sanitari”.
“Reclamem solucions que permeten atraure, recuperar i fidelitzar professionals en el Sistema Nacional de Salut. Només així es garantirà una atenció sanitària de qualitat per a tota la població. Si els metges estem protegits, els pacients també ho estaran. Tenim l’obligació ètica i professional de denunciar les deficiències del sistema quan afecten la correcta atenció sanitària. Metges, facultatius i pacients estem units per a defendre la seguretat, la qualitat assistencial i la sostenibilitat del nostre sistema sanitari”, han conclòs en el seu manifest.
