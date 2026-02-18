“La Vila a escena” torna en 2026 amb música i humor per a tots els públics
El cicle torna al Teatre Auditori amb concerts, tributs i grans noms de la comèdia després de l’èxit de la primera edició
La Vila Joiosa repetirà en 2026 l’experiència de “La Vila a escena”, un cicle cultural que unix música i humor i que torna al Teatre Auditori de la Vila Joiosa després de l’èxit de la primera edició. La iniciativa, que combina programació artística de primer nivell amb una aposta per la cultura com a motor social, consolida així la seua presència en l’agenda cultural de la comarca.
L’alcalde, Marcos Zaragoza, ha presentat la nova temporada al costat de la regidora de Cultura, Marisa Mingot, i els promotors Pepe Ten i Rafa Baeza, i ha destacat que el projecte “aferma l’oferta cultural del municipi” i reforça l’activitat de l’auditori com a espai per a tots els públics. El primer edil ha subratllat, a més, la importància de la col·laboració publicoprivada per a donar continuïtat a projectes culturals estables i amb projecció de futur.
L’edil de Cultura ha donat valor a l’auditori com a referent cultural no només per a la ciutat, sinó per a tota la comarca i la província, ja que atrau espectacles nacionals que amplien la programació habitual i acosten grans produccions al públic local.
Sis-cents assistents per espectacle
La primera edició, celebrada en 2025, va registrar una mitjana de 600 assistents per espectacle i diversos plens absoluts. Segons ha explicat Baeza, l’èxit de públic ha impulsat l’ampliació del cartell amb noves propostes com Queen Forever Tribute i l’espectacle humorístic No somos Estopa.
Pepe Ten ha destacat la qualitat arquitectònica i tècnica del recinte i ha subratllat que l’auditori oferix condicions òptimes de visibilitat i so per a esta mena de produccions, fet que facilita atraure gires nacionals.
La programació de 2026 torna a dividir-se en dos cicles: “La Vila sona”, centrat en música en directe, i “La Vila somriu”, dedicat a la comèdia. Entre els primers espectacles confirmats figura The Divas Xperience, un tribut a grans veus femenines del pop i el soul internacional, i l’actuació del grup OBK, que celebrarà els seus 35 anys de trajectòria amb la seua gira Vértigo Tour. També se sumarà l’espectacle Queen Forever Tribute.
En l’apartat d’humor, el cartell inclou Ismael Lemais i Isita Díaz amb Madre mía, Goyo Jiménez amb América Forever (The Final Refrito) i el muntatge No somos Estopa, protagonitzat per David Fernández i José Corbacho, en què la improvisació i el surrealisme marquen el ritme de l’espectacle.
L’organització ha avançat que el calendari s’ampliarà amb noves confirmacions en els pròxims mesos. Les entrades ja estan disponibles a través de la web oficial del cicle.
