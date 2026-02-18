Sanitat
El Vinalopó d’Elx avalua un robot endoscòpic per a avançar en telecirurgia
L’Hospital analitza la seua implantació futura després d’una demostració tècnica dirigida a sanitaris dins del programa inversor tecnològic previst per la concessionària Ribera Salud
L’Hospital Universitari del Vinalopó d’Elx-Crevillent ha fet un pas més en la seua aposta per la cirurgia robòtica amb l’avaluació d’un robot quirúrgic endoscòpic d’última generació, dissenyat per a intervencions d’alta precisió i telecirurgia. Un equip de cirurgians del centre ha provat el sistema en una jornada tècnica oberta a professionals sanitaris, amb l’objectiu d’estudiar la seua possible aplicació clínica en diferents procediments i valorar la seua integració en la pràctica hospitalària.
La iniciativa s’emmarca en l’estratègia d’innovació tecnològica del centre sanitari, que preveu reforçar la incorporació progressiva de solucions avançades dins del seu pla d’inversions per als pròxims quatre anys, un programa previst per la concessionària, Ribera Salud. La direcció analitza la implantació d’esta tecnologia amb la meta de millorar la qualitat assistencial, la seguretat del pacient i l’eficiència dels processos quirúrgics.
Estratègia tecnològica i planificació futura
La jornada s’ha desenrotllat com a part del programa de modernització de l’Hospital, orientat a consolidar la cirurgia robòtica com una línia estratègica. La incorporació de noves ferramentes tecnològiques pretén facilitar procediments més precisos, menys invasius i amb millors resultats clínics, a fi de reforçar la capacitat del centre per a adaptar-se a l’evolució de la medicina quirúrgica.
Un sistema amb quatre braços i visió avançada
El robot presentat pertany a la marca TOUMAI i està distribuït per Medicina Analítica Consumibles. El dispositiu compta amb quatre braços mecànics suspesos que oferixen més llibertat de moviment i precisió durant les intervencions. A més, disposa d’instrumental amb capacitat de rotació, un processador avançat d’imatges endoscòpiques i un visor independent optimitzat per a adaptar-se ergonòmicament a la postura del cirurgià, fet que augmenta la seua comoditat durant operacions prolongades i possibilita la realització de telecirurgia.
Durant la demostració pràctica es van realitzar procediments simulats que van incloure planificació quirúrgica avançada, control remot dels braços robotitzats i execució de maniobres de gran precisió sobre models anatòmics. Els assistents van poder comprovar com la combinació de visió endoscòpica d’alta definició, estabilitat robòtica i control ergonòmic contribuïx a incrementar la seguretat del procediment i l’exactitud de la intervenció.
Beneficis clínics i recuperació del pacient
La robòtica aplicada a la cirurgia endoscòpica i la telecirurgia oferix avantatges rellevants, entre els quals hi ha una major precisió en els gestos quirúrgics, la reducció del tremolor humà, menys invasivitat, millor visualització del camp operatori i una possible disminució de complicacions postoperatòries. Estes millores es traduïxen en una recuperació més ràpida del pacient i en un ús més eficient dels recursos sanitaris.
El gerent de l’Hospital, el doctor Rafael Carrasco, ha subratllat que “l’avaluació de tecnologies com la robòtica quirúrgica forma part del compromís de l’Hospital amb la innovació i la millora contínua de la pràctica clínica. Esta classe de sistemes permeten avançar cap a procediments més precisos, segurs i menys invasius, sempre amb l’objectiu d’oferir una atenció sanitària de més qualitat als nostres pacients”.
