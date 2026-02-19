Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Els universitaris d’Alacant, contra l’LGTBI-fòbia en l’esport

Els braçalets arc de Sant Martí i cartells amb el lema “Ací cabem tots” protagonitzen un dia de sensibilització en el campus

La vicerectora Carmen Vives ha posat amb esportistes de la UA i la pancarta que mostra el compromís de la Universitat d’Alacant contra l’LGTBI-fòbia en l’esport

La vicerectora Carmen Vives ha posat amb esportistes de la UA i la pancarta que mostra el compromís de la Universitat d’Alacant contra l’LGTBI-fòbia en l’esport / INFORMACIÓN

A. Fajardo

A. Fajardo

Braçalets arc de Sant Martí com a gest simbòlic de suport a la diversitat. La Universitat d’Alacant (UA) s’ha sumat, este dijous 19 de febrer, al Dia Internacional contra l’LGTBI-fòbia en l’Esport amb una sèrie d’accions de sensibilització desenrotllades en el marc de les semifinals del Campionat Autonòmic d’Esport Universitari (CAEU), celebrades en les seues instal·lacions esportives. A més, durant tota la jornada, els vestuaris de les instal·lacions esportives han exhibit cartells amb el lema de la campanya “Ací cabem tots, el respecte també s’entrena”, amb el qual es vol subratllar que els valors de convivència i respecte formen part de l’entrenament diari, tant dins com fora de la competició.

La data, que recorda la figura de Justin Fashanu (primer futbolista professional que va fer pública la seua homosexualitat en 1990), posa el focus en la necessitat de garantir que els espais esportius siguen entorns segurs, lliures de discriminació per orientació sexual o identitat de gènere.

Las capitanas de los equipos de voleibol de la UA y de la UCH, antes del partido de semifinales CADU disputado en la UA

Les capitanes dels equips de voleibol de la UA i de la UCH, abans del partit de semifinals CAEU disputat en la UA / INFORMACIÓN

Esport inclusiu

En el marc de la jornada, la vicerectora d’Igualtat, Inclusió i Responsabilitat Social, Carmen Vives Cases, i la directora del Secretariat de Diversitat i Inclusió Social, María de Mar Galindo Merino, han participat en un acte simbòlic al costat dels capitans i capitanes dels equips semifinalistes. La imatge conjunta, amb la pancarta institucional “En l’esport, la diversitat és la nostra major victòria”, ha escenificat el suport de la Universitat d’Alacant a un model esportiu basat en la igualtat, el respecte i la plena inclusió.

Amb esta iniciativa, el Servici d’Esports s’ha sumat a les iniciatives impulsades per la Universitat d’Alacant en el marc d’esta commemoració, reafirmant el seu compromís amb un model esportiu inclusiu, en el qual el talent i l’esforç siguen els únics criteris que definisquen la pràctica i la competició.

