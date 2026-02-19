Ferran Gadea, primer membre del jurat de la pròxima edició de Benissa en Curt
L’actor valencià, reconegut pel seu paper en L’alqueria blanca, ha participat també en la pel·lícula La cena, nominada a huit Premis Goya
El festival de cine Benissa en Curt ha anunciat el primer integrant del jurat que tindrà la responsabilitat de triar els millors treballs de la seua segona edició. Es tracta de l’actor valencià Ferran Gadea, estimat pel públic i amb una trajectòria sòlida en televisió, cine i teatre.
Gadea és àmpliament reconegut pel seu paper de Tonet en l’exitosa sèrie L’alqueria blanca, en què es va convertir en un dels personatges més emblemàtics. En cine, ha participat recentment en La cena, pel·lícula que ha obtingut huit nominacions als pròxims Premis Goya, fet que ha reforçat la seua presència en el panorama cinematogràfic nacional.
A més, l’actor continua molt actiu sobre les taules i actualment forma part de l’elenc de La ratonera, la cèlebre obra basada en el text d’Agatha Christie, considerada una de les peces teatrals més representades de la història.
Des de l’organització del festival, que va debutar l’any passat, han subratllat que, una vegada més, cares conegudes del cine espanyol formaran part d’esta segona edició, a través d’un jurat compost per professionals del sèptim art que aportarà experiència, criteri i prestigi a la selecció dels millors curtmetratges.
