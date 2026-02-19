La Marina Baixa estrena a Callosa el nou corredor CE-711 d’autobusos amb més freqüències i millor connexió
El servici reforçarà la mobilitat comarcal per a més de 200.000 residents amb un mínim de 50 vehicles
El que era una necessitat urgent i una carència històrica comença a revertir en la comarca: la Marina Baixa estarà a partir d’ara millor connectada amb el CE-711, un conjunt de servici de transport que es preveu que utilitzaran més de 200.000 ciutadans i que ha sigut presentat este dijous en un acte institucional a Callosa d’en Sarrià, al qual ha acudit el conseller de Medi Ambient, Vicente Martínez Mus, i una nodrida representació d’alcaldes i regidors de la comarca.
Amb este nou servici, la Generalitat Valenciana posa en marxa un servici de transport públic per carretera CE-711, un corredor que connecta els municipis de la Marina Baixa i que suposa una millora significativa en ràtios, freqüències i temps de desplaçament.
Treballadors i estudiants
Durant l’acte, Martínez Mus ha destacat que “amb este corredor donem resposta tant a la mobilitat diària de treballadors i estudiants com a les necessitats sanitàries, comercials i turístiques”, prestant servici als 202.817 residents de la Marina Baixa.
La concessió tindrà un cost anual per a la Generalitat de 3.186.000 euros i comptarà amb una dotació mínima de 50 vehicles, que faran aproximadament 3.128.000 quilòmetres anuals i 219.310 expedicions a l’any.
Callosa d’en Sarrià millora la seua connexió comarcal
La nova concessió suposa una renovació integral del servici amb l’objectiu de fomentar l’ús del transport públic i reforçar la cohesió territorial.
Callosa d’en Sarrià, la Nucia i Polop de la Marina disposen ara de noves connexions directes amb la zona costanera de l’Albir i Altea, així com amb l’Hospital de la Marina Baixa. A més, s’incrementa una expedició i s’evita l’entrada a Benidorm en determinats trajectes, amb la qual cosa es reduïx els temps de viatge.
També es reforça el servici amb Benidorm centre, amb 31 expedicions, i es millora la connexió entre els nuclis urbans mitjançant la prolongació de la línia directa.
Martínez Mus ha subratllat que estes millores responen al compromís del Consell amb la qualitat de vida de la ciutadania i donar una solució a les “necessitats reals del territori”, estudiant temps, freqüències i parades, i “prenent decisions en col·laboració amb els ajuntaments”.
Per la seua banda, l’alcalde de Callosa d’en Sarrià, Andrés Molina Ferrándiz, ha destacat la voluntat d’escoltar les necessitats de Callosa d’en Sarrià per part de Transports, “aplicant solucions en temps i forma que ja gaudixen els nostres veïns i que, a més, han incrementat l’ús dels autobusos”.
