Assolir, una associació per a abordar els reptes de l’autosuficiència energètica
L’entitat naix amb l’objectiu d’“impulsar el debat crític i la divulgació científica en projectes que transformen el nostre entorn”
Este dijous, la seu d’ENERCOOP a Crevillent va acollir el café-col·loqui: “Avanços científics en matèria de sostenibilitat”, una jornada especial en la qual va tindre lloc la presentació oficial d’Assolir, tant a Elx com en el municipi crevillentí.
Segons els seus responsables, “Assolir és una associació dedicada a la sostenibilitat i la resiliència”. L’entitat naix amb l’objectiu d’“impulsar el debat crític i la divulgació científica en projectes que transformen el nostre entorn”. En este sentit, Assolir actuarà de pont entre la societat civil, el món acadèmic i el sector privat per a “garantir que la transició ecològica no siga només ràpida, sinó també justa i compatible amb els valors paisatgístics i territorials”.
L’advocat i representant d’Assolir Alejandro Pérez García va ser l’encarregat de presentar l’acte patrocinat per la Fundació Baleària. Hi van intervindre també Guillermo Belso Candela, president del Grup ENERCOOP, i Joaquín P. Mas Belso, director general d’ENERCOOP, i va comptar amb la benvinguda institucional de l’alcaldessa de Crevillent, Lourdes Aznar Miralles.
“Materials abundants per a no dependre de tercers països”
El debat va posar el focus en la transició cap a fonts renovables i els equilibris que exigix un sector en el qual conviuen tant interessos econòmics com impactes territorials. Respecte a este tema va ser clau la intervenció d’Antoni Forner Cuenca, reconegut amb el Premi Princesa de Girona d’Investigació 2025. A més, l’alacantí ha sigut nomenat nou catedràtic i vicedegà d’Enginyeria Química en la Universitat d’Eindhoven amb només 35 anys, tal com va contar INFORMACIÓN.
L’expert va destacar que la verdadera independència energètica no depén únicament de generar electricitat, sinó de com s’emmagatzema, com va contar a este diari en una entrevista recent. Com van assenyalar des d’Assolir. Per a Forner Cuenca, el repte tecnològic actual se centra a desenrotllar bacteris basats en materials abundants i sostenibles, evitant així la dependència de metalls crítics controlats per pocs països. La seua investigació sobre elèctrodes porosos busca, precisament, que este emmagatzematge a gran escala siga una solució viable, de “quilòmetre zero” i mediambientalment responsable.
