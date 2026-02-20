Anàlisi dels comptes
La Cambra d’Alacant rep 779.500 euros d’ajuda directa de la Diputació
L’arribada de Carlos Mazón, exgerent de l’entitat, a la presidència de la institució provincial i, posteriorment, a la Generalitat va disparar les subvencions a dit fins als 1,2 milions en 2025
La Cambra de Comerç d’Alacant ha elevat la seua dependència de fons públics fins al 88 % del seu pressupost de 10 milions d’euros, la més alta de les tres entitats camerals provincials de la Comunitat Valenciana. Les subvencions, tal com ho denomina el pressupost, són l’ingrés de més importància. Ja ho era en 2025, quan van representar el 77 %.
En l’obtenció de diners públics, l’entitat s’ha beneficiat d’unes ajudes directes de la “generositat” de la Diputació provincial. La institució provincial es va convertir en un dels pilars econòmics de la corporació amb l’arribada de Carlos Mazón al Palau Provincial i després de demanar l’excedència com a gerent. És més, la victòria electoral en les autonòmiques també va tindre el seu reflex en uns comptes que van créixer.
Per xifres. En 2025, la Cambra alacantina va rebre 1,2 milions de subvencions a dit de les dos institucions, segons les dades de la Base Nacional de Subvencions. Eixa quantitat va representar el 18 % dels seus ingressos públics, és a dir, un de cada cinc euros va tindre el seu origen en ajudes nominatives. D’eixos 1,2 milions, la Diputació va concedir 779.500 euros, i el Consell, ja amb Mazón de president, 495.000 euros. Molt lluny dels 176.540 euros que va rebre la de València, per citar la de més població.
La línia ascendent és vertiginosa en el cas de la Diputació. L’entitat que presidix Carlos Baño fa deu anys a penes comptava amb una subvenció per al manteniment de la xarxa de vivers que oscil·lava entre els 30.000 i 75.000 euros. Segons el portal de transparència de la institució, fins i tot va arribar a ser de zero en 2015.
Durant els deu últims anys, hi ha un punt d’inflexió: 2019, any en el qual Mazón pren les regnes provincials. En eixe exercici es passa de 204.679 euros en 2018 (amb César Sánchez com a president) a 520.500 euros en 2019 (any del relleu). Després va arribar un anòmal 2020, per la pandèmia, però la xifra es va fixar en 345.500 euros.
Prompte les subvencions es van disparar. Així, es va passar als 733.487,05 euros en 2021; va baixar als 591.500 euros, que té la seua explicació, i va pujar, de nou, a 690.987,60 en 2023, fins als actuals 779.500 euros que ja s’han mantingut en el mandat de Toni Pérez.
Per a què
Al costat del manteniment de la xarxa de vivers (150.000 euros), els conceptes de les ajudes són bàsicament la promoció i el turisme. La més quantiosa per a Alicante Gastronómica (365.000 euros) i la resta oscil·len entre els 15.000 del projecte “Jóvens per a la indústria de la província” i els 45.000 euros per a les accions de promoció de turisme industrial “Made in Costa Blanca”, que en realitat pengen del Patronat de Turisme.
En el cas de la Generalitat Valenciana, les subvencions responen al “suport a la promoció de productes turístics 2025” (375.000 euros) i a “la realització d’accions de formació de tutors/ores d’empresa” (120.000 euros).
Sense transparència
El desglossament procedix de la Base Nacional de Subvencions des de 2022, quan es va generar esta plataforma que obliga les administracions a donar compte no només de les convocatòries, sinó també de les concessions de subvencions.
Lògicament, no s’ha computat l’1,5 milions que està pressupostat en els comptes de la Generalitat, dins de l’àrea d’Hisenda, per a les obres de la nova seu de la Cambra de Comerç en el port d’Alacant. El conveni que es va firmar en 2024 es va prolongar inusualment a 2025. Tots confiaven que en abril s’obririen les portes del nou espai, però la falta de llicència municipal i les posteriors anomalies detectades pels funcionaris del Consell i publicades per INFORMACIÓN van provocar que eixa ajuda extra no arribara.
La falta de transparència en els comptes s’ha convertit en un hàndicap durant el mandat de Carlos Baño. La Cambra va actualitzar parcialment el seu portal de transparència, però, a tancament de l’edició d’este diari, seguien sense ser accessibles les dades relatives a convenis i subvencions, la qual cosa manté l’incompliment de la Llei de transparència i del codi intern cameral.
Malgrat una reacció inicial, amb la publicació del pressupost de 2026, les deficiències i els incompliments són visibles.
