L’Arxiu Històric Provincial tanca la seua sala d’investigadors per falta de personal
L’espai, amb 35 llocs de consulta, ja va estar tancat cinc mesos l’any passat i arrossega infradotació de plantilla des de fa anys
L’Arxiu Històric Provincial d’Alacant (AHPA) ha tornat a tancar la sala de consulta per a investigadors a causa de la falta de personal, segons ha manifestat este centre, de titularitat estatal però de gestió autonòmica per la Generalitat Valenciana, a través de les xarxes socials.
Es dona la circumstància que este espai, de 140 metres quadrats amb 35 llocs de consulta, ja va estar clausurat al públic durant cinc mesos de l’any passat, entre juny i novembre, a conseqüència d’un incident laboral que va fer necessària l’adquisició de noves escales homologades per la Direcció General de Cultura. El procés de gestió i tramitació d’esta compra —segons s’indica en la memòria de l’Arxiu de 2025— es va prolongar durant eixe període, la qual cosa va impedir la prestació del servici de consulta de documents en sala.
El tancament actual obeïx a la baixa de la subalterna, que és la que servix la documentació en sala; com que només n’hi ha una, si està absent i no es cobrix la baixa, cal tancar el servici.
La situació no és nova, ja s’ha repetit en anys anteriors i respon, segons va indicar l’AHPA en el seu perfil de Facebook dilluns, a la “infradotació de la plantilla” del centre, que lamenta el perjuí ocasionat als usuaris, ja que és “conscient de la importància que este espai té per als qui investiguen, estudien i treballen amb els seus fons documentals i sent els inconvenients que esta situació pot ocasionar”.
Personal que es reclama des de fa anys
Esta “situació caòtica i d’abandó” s’ha posat en relleu en els últims anys. De fet, la memòria anual de 2025 de l’AHPA arreplega les necessitats de personal del centre i indica que es requerix “amb urgència” dos places de nova creació, una de subaltern i una altra de tècnic d’arxius, per a poder atendre en condicions òptimes els requeriments del centre.
També es recorda que el laboratori de restauració està tancat des de fa més de quatre anys, sense poder atendre les necessitats de conservació i restauració dels documents per no haver-se cobert la plaça de tècnic de restauració.
En 2025, l’Arxiu Històric Provincial d’Alacant va tindre 4.723 usuaris, presencials o a distància, investigadors, estudiants, escolars i visitants, que han accedit als diferents servicis, sense oblidar que la sala de consultes va estar tancada cinc mesos.
L’Arxiu va celebrar en 2024 el seu cinquanta aniversari, motiu pel qual va ser una de les institucions guardonades amb un Premi Importante d’INFORMACIÓN.
