Més dubtes sobre l’adjudicació de vivendes protegides en Les Naus d’Alacant
Esquerra Unida-Podem advertix que la cooperativa va registrar la seua oferta per a adjudicar-se el sòl públic només un dia després de fer-se pública la licitació, un temps que considera “insuficient” per als tràmits que requerix un procediment de tal magnitud
Poc més de 24 hores. Eixe és el temps que va tardar la cooperativa Residencial Les Naus a presentar la seua oferta al concurs públic per a adjudicar-se la parcel·la sobre la qual, posteriorment, es construiria la polèmica promoció de vivenda protegida. Un marge “insuficient” per a un procediment de tal magnitud, segons Esquerra Unida-Podem, que advertix que els tècnics de la mercantil van haver de dur a terme l’elaboració tècnica del projecte, l’estructuració financera i la preparació administrativa corresponent en poc més d’un dia.
Des de la formació que lidera Manolo Copé apunten que la revisió directa de l’expedient, inclosos els registres horaris incorporats al procediment, ha permés constatar un fet objectiu: la licitació es va publicar el 5 de setembre de 2018 a les 9:47 hores i la primera oferta de la cooperativa, que va acabar adjudicant-se el contracte, es va registrar el 6 de setembre de 2018 a les 12:52 hores. Els arxius reflectixen, a més, que la segona empresa no va inscriure la seua proposta fins dotze dies més tard i que la resta de licitadors ho van fer amb encara més demora, dins dels “terminis habituals necessaris per a l’estudi tècnic, jurídic i econòmic d’una operació d’esta envergadura”, segons EU-Podem.
“Ens trobem davant d’una actuació urbanística pròxima als 6,7 milions d’euros sobre sòl públic destinat a vivenda protegida. Una proposta d’estes característiques requerix processos que, per la seua naturalesa, exigixen temps de treball difícilment compatibles amb una preparació sobrevinguda en tot just un dia”, ha assenyalat Copé. Una correlació de fets que, per a EU-Podem, cobra especial importància, atés que el concurs públic (que va acabar en els tribunals) incloïa una polèmica clàusula de desempat que beneficiava aquella oferta que s’haguera registrat amb anterioritat.
Insistixen en la dimissió de Barcala
“Davant de la gravetat dels fets coneguts i l’erosió de la confiança pública que estan provocant, Esquerra Unida-Podem considera que la responsabilitat política és ineludible i recau en el màxim responsable de l’Ajuntament. Per això, exigim la dimissió de l’alcalde, Luis Barcala”, ha afegit Copé.
Per al portaveu d’EU-Podem, “la ciutat d’Alacant necessita recuperar la credibilitat institucional, garantir una gestió neta del patrimoni públic i assegurar que les polítiques de vivenda responguen verdaderament a la seua funció social”. Per això, sosté que “sense explicacions convincents ni assumpció de responsabilitats, no pot haver-hi normalitat política”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los embalses del Segura ya suman 526 hectómetros y garantizan el riego de la huerta este año
- Vecinos de Tabarca denuncian graves conflictos ligados a la gestión de la colonia felina
- Los que sacan a la luz los controles policiales en Les Naus de Alicante: alquileres no permitidos y maridos “fuera de vista”
- El alto perfil de propietarios de viviendas protegidas en Les Naus de Alicante: de empresarios a profesionales liberales
- La flota de cerco desembarca 2.500 cajas de sardina en una sola jornada en la lonja de Torrevieja
- Dos emprendedores de Elda revolucionan el calzado con zapatillas impresas en 3D
- La familia de una mujer muerta en Alicante tras operarse de cadera en una clínica del plan de choque llevará a Sanidad a los tribunales
- Pedro Piqueras y su idilio de 35 años con este pueblo de Alicante: “Me parece un sitio único”