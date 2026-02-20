Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Gala ImportantesJavier MollJuanfran Pérez LlorcaDudas Les NausChófer Mazón CecopiBritánico muerto BenidormMatan gata embarazada
instagramlinkedin

Més dubtes sobre l’adjudicació de vivendes protegides en Les Naus d’Alacant

Esquerra Unida-Podem advertix que la cooperativa va registrar la seua oferta per a adjudicar-se el sòl públic només un dia després de fer-se pública la licitació, un temps que considera “insuficient” per als tràmits que requerix un procediment de tal magnitud

Barcala pressiona a entregar més vivendes protegides després de les dos primeres renúncies en Les Naus

Barcala pressiona a entregar més vivendes protegides després de les dos primeres renúncies en Les Naus

INFORMACIÓNTV

Alejandro J. Fuentes

Alejandro J. Fuentes

Poc més de 24 hores. Eixe és el temps que va tardar la cooperativa Residencial Les Naus a presentar la seua oferta al concurs públic per a adjudicar-se la parcel·la sobre la qual, posteriorment, es construiria la polèmica promoció de vivenda protegida. Un marge “insuficient” per a un procediment de tal magnitud, segons Esquerra Unida-Podem, que advertix que els tècnics de la mercantil van haver de dur a terme l’elaboració tècnica del projecte, l’estructuració financera i la preparació administrativa corresponent en poc més d’un dia.

Des de la formació que lidera Manolo Copé apunten que la revisió directa de l’expedient, inclosos els registres horaris incorporats al procediment, ha permés constatar un fet objectiu: la licitació es va publicar el 5 de setembre de 2018 a les 9:47 hores i la primera oferta de la cooperativa, que va acabar adjudicant-se el contracte, es va registrar el 6 de setembre de 2018 a les 12:52 hores. Els arxius reflectixen, a més, que la segona empresa no va inscriure la seua proposta fins dotze dies més tard i que la resta de licitadors ho van fer amb encara més demora, dins dels “terminis habituals necessaris per a l’estudi tècnic, jurídic i econòmic d’una operació d’esta envergadura”, segons EU-Podem.

“Ens trobem davant d’una actuació urbanística pròxima als 6,7 milions d’euros sobre sòl públic destinat a vivenda protegida. Una proposta d’estes característiques requerix processos que, per la seua naturalesa, exigixen temps de treball difícilment compatibles amb una preparació sobrevinguda en tot just un dia”, ha assenyalat Copé. Una correlació de fets que, per a EU-Podem, cobra especial importància, atés que el concurs públic (que va acabar en els tribunals) incloïa una polèmica clàusula de desempat que beneficiava aquella oferta que s’haguera registrat amb anterioritat.

Insistixen en la dimissió de Barcala

“Davant de la gravetat dels fets coneguts i l’erosió de la confiança pública que estan provocant, Esquerra Unida-Podem considera que la responsabilitat política és ineludible i recau en el màxim responsable de l’Ajuntament. Per això, exigim la dimissió de l’alcalde, Luis Barcala”, ha afegit Copé.

Noticias relacionadas

Per al portaveu d’EU-Podem, “la ciutat d’Alacant necessita recuperar la credibilitat institucional, garantir una gestió neta del patrimoni públic i assegurar que les polítiques de vivenda responguen verdaderament a la seua funció social”. Per això, sosté que “sense explicacions convincents ni assumpció de responsabilitats, no pot haver-hi normalitat política”.

Suscríbete para seguir leyendo

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents