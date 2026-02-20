Canvi de govern al Comtat
Moció de censura en marxa en un xicotet municipi d’Alacant: així es repartiran l’alcaldia
El PSOE i l’edil Saray González, excompanya de govern de l’alcalde trànsfuga de l’Alqueria d’Asnar, acorden alternar-se al capdavant de l’Ajuntament després de l’escàndol per la gestió dels diners públics del primer edil
Quatre mesos després de destapar-se l’escàndol en la gestió dels diners públics a l’Alqueria d’Asnar per part de l’alcalde trànsfuga, César Palmer, arriba l’acord per a rellevar-lo al capdavant de l’Ajuntament. El PSOE, partit més votat amb tres regidors, i l’edil trànsfuga de Compromís Saray González, que va deixar el govern després de fer-se públiques les presumptes irregularitats, han presentat este divendres la moció de censura, que es votarà el divendres 6 de març.
L’acord al qual s’ha arribat per a traure l’Ajuntament de la paràlisi després de tres mesos de bloqueig, amb l’alcalde com a únic integrant de l’executiu enfront de sis regidors en l’oposició (3 del PSOE, 2 del PP i González), inclou un repartiment de l’alcaldia. Així, González serà investida alcaldessa, càrrec que ocuparà la mitat dels 14 mesos que queden de mandat, per a donar pas després al portaveu del PSOE, Andreu Ripoll.
D’esta manera, una trànsfuga seguirà al capdavant de l’alcaldia els pròxims set mesos, després d’unes negociacions a tres bandes en les quals el PSOE ha intentat sense èxit que González o el PP donaren suport als socialistes per a encapçalar l’Ajuntament el que queda de mandat.
Així, el ple tindrà lloc el pròxim 6 de març i tancarà una crisi oberta en setembre, al denunciar el PSOE presumptes irregularitats amb la gestió dels diners públics per part de Palmer, que, al costat de González, formaven part de la candidatura de Compromís, formació que van abandonar després de l’obertura d’un expedient per part de la formació valencianista per pactar amb el PP després de les eleccions de maig de 2023, la qual cosa va deixar el PSOE en l’oposició.
Origen de la crisi
L’alcalde va ingressar el mes d’octubre de l’any passat la recaptació de la piscina d’agost de 2024, 1.600 euros, més d’un any després de rebre els diners, després de denunciar irregularitats el PSOE i preguntar per estos fons en el ple de setembre de 2025.
Els socialistes i l’exedil de Compromís justifiquen la mesura en la paràlisi municipal després de quedar-se a soles l’alcalde en el govern i els perjuís que està patint la ciutadania per este bloqueig
Després, el primer edil va denunciar el robatori per part de dos encaputxats en el seu despatx, a on va ser presumptament agredit, d’altres 6.300 euros corresponents a la recaptació dels últims mesos. Això va provocar l’eixida del PP i González del govern. Tot això es va coronar a principis de febrer, quan l’alcalde va rellevar l’interventor secretari de l’Ajuntament, que després d’este escàndol va confirmar en un informe presumptes irregularitats amb els diners públics i ho va traslladar al Tribunal de Comptes, que, al seu torn, ha obert una investigació. Palmer va al·legar un problema administratiu amb la seua plaça per al cessament.
Greu paràlisi
L’escrit de la moció presentada, firmada pels tres edils del PSOE, Andreu Ripoll, Sofia Domínguez i Rubén Colomina, i l’edil no adscrita González, explica que esta mesura està motivada perquè en l’Ajuntament “existix una greu paràlisi institucional a causa de la falta d’un equip de govern”, després que Palmer “haja quedat aïllat i sense el suport dels regidors, que han renunciat a les seues delegacions i han passat, en la pràctica, a l’oposició”.
“Esta situació ha bloquejat la presa de decisions i la gestió municipal, fet que afecta els servicis públics i els treballadors, a més de coincidir amb procediments en curs en què presumptament estaria implicat l’alcalde, la qual cosa exigix un contrapés institucional adequat”.
El PSOE i González advertixen que “tot això està perjudicant el municipi i la seua ciutadania, generant enfrontament i deterioració en l’Administració, per la qual cosa es considera necessari un nou govern que aporte estabilitat, planificació i transparència”.
“Durant els últims tres mesos, les negociacions entre els quatre firmants no s’han detingut en cap moment, buscant sempre desbloquejar la situació de paràlisi que està patint l’Alqueria d’Asnar”.
“Cal deixar constància que, per part de Saray, es va proposar crear un equip de govern conformat per la totalitat de regidores i regidors de l’oposició [inclòs el PP], però no va ser possible. Finalment, s’ha decidit deixar de costat interessos personals i crear un projecte de futur estable, d’unitat i de pau, capaç de gestionar les necessitats de tot el veïnat de la població”.
Alcaldia al 50 %
“Encara que hi haurà una corresponsabilitat plena entre els quatre regidors, l’alcaldia es repartirà al 50 % del temps restant de legislatura: Saray iniciarà el primer període amb Andreu com primer i únic tinent d’alcalde, i al revés en l’última part de la legislatura”.
L’alcalde va ingressar 1.600 euros de la recaptació de la piscina un any després de rebre’ls després de preguntar el PSOE pels diners, i posteriorment va denunciar el robatori de 6.300 euros més
“Les decisions estratègiques i aquelles que requerisquen acords o actes executius de l’Ajuntament (pressupostos, modificacions pressupostàries rellevants, contractació, personal, mocions plenàries de caràcter estructural o qualsevol altra qüestió que afecte l’estabilitat institucional) requeriran acord previ i unànime dels quatre membres de l’equip de govern”.
Pressupostos com a prioritat
De la mateixa manera “es crearà una comissió interna per a la revisió immediata de la situació econòmica municipal, amb l’objectiu d’elaborar un pressupost ajustat a la realitat en un termini màxim de 30 dies des de la constitució del nou govern”.
Amb l’objectiu de recuperar com més prompte millor la normalitat institucional i centrar tots els esforços en el treball pel poble i les seues necessitats, considerem que este és el moment de prioritzar la gestió i la serenitat. Per responsabilitat i respecte als ciutadans, no es faran més declaracions públiques sobre esta qüestió, i es destinarà tota l’atenció a garantir un funcionament eficaç al servici de la població”, conclou l’escrit, que ha de desembocar, el pròxim 6 de març, en un canvi en l’alcaldia després de quatre convulsos mesos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los embalses del Segura ya suman 526 hectómetros y garantizan el riego de la huerta este año
- Vecinos de Tabarca denuncian graves conflictos ligados a la gestión de la colonia felina
- Los que sacan a la luz los controles policiales en Les Naus de Alicante: alquileres no permitidos y maridos “fuera de vista”
- El alto perfil de propietarios de viviendas protegidas en Les Naus de Alicante: de empresarios a profesionales liberales
- La flota de cerco desembarca 2.500 cajas de sardina en una sola jornada en la lonja de Torrevieja
- Dos emprendedores de Elda revolucionan el calzado con zapatillas impresas en 3D
- La familia de una mujer muerta en Alicante tras operarse de cadera en una clínica del plan de choque llevará a Sanidad a los tribunales
- Pedro Piqueras y su idilio de 35 años con este pueblo de Alicante: “Me parece un sitio único”