Anar amb bici per l’Albir serà més segur: Benidorm invertix mig milió d’euros en la carretera
El projecte preveu la millora del carril bici i actuacions per a calmar el trànsit després de protestes de veïns i recomanació del Síndic de Greuges
L’Ajuntament de Benidorm destinarà prop de 500.000 euros a la millora de la seguretat viària i la mobilitat en la carretera CV-7532, coneguda com a avinguda de l’Albir o “la turística”, que connecta el municipi amb l’Alfàs del Pi. La Junta de Govern Local ha aprovat el projecte tècnic que definix les actuacions previstes i que també intenta ordenar el trànsit en una zona amb centres escolars, càmpings i residencials.
L’alcalde, Toni Pérez, ha recordat que esta via és de titularitat municipal des de juliol de 2022, quan la Diputació Provincial d’Alacant va formalitzar la cessió d’un tram d’1,6 quilòmetres entre l’avinguda Severo Ochoa i la rotonda del Trinquet, la qual cosa va suposar la seua conversió en via urbana. Des de llavors s’han realitzat millores puntuals, encara que quedava pendent una actuació integral per a modernitzar infraestructures i servicis.
Seguretat i fluïdesa de trànsit
El projecte planteja una reordenació d’accessos i una actualització de la infraestructura ciclista per a garantir una circulació més segura tant a vehicles com a vianants i ciclistes. A més d’incrementar la seguretat, les mesures també busquen millorar la fluïdesa del trànsit en un tram que concentra un centre educatiu, diversos càmpings, zones terciàries consolidades, una finca d’esdeveniments i àrees residencials.
Toc d’atenció del Síndic de Greuges
Entre les principals intervencions destaca la construcció d’una nova glorieta a l’altura de l’accés al càmping Villamar. Així mateix, s’adequarà el carril bici als criteris establits pel Ministeri de Transport i Mobilitat Sostenible, es crearan zones de seguretat i es reduirà l’ample dels carrils en els punts a on siga viable, amb l’objectiu d’afavorir la pacificació del trànsit. També es reforçarà la senyalització horitzontal en els encreuaments del carril bici amb camins i accessos privats per a millorar la integració i seguretat de tots els usuaris.
Segons el primer edil, l’actuació respon a les demandes plantejades per les associacions veïnals de Pla del Cuartel i Pla de l’Assagador, i s’espera que contribuïsca a reduir la sinistralitat i a elevar la qualitat de vida en l’entorn. I és que, fa un parell d’anys, el mateix Síndic de Greuges ja va cridar l’atenció a l’Ajuntament a demanda d’una associació de veïns perquè garantira més seguretat en la zona als vianants en una via saturada de trànsit.
Finançament europeu
El projecte compta amb suport dels fons europeus Next Generation, dins del Pla territorial de sostenibilitat turística de la Comunitat Valenciana 2021, finançat per la iniciativa Next Generation EU. La subvenció s’emmarca en el programa 3, centrat en mobilitat turística sostenible i transport net, i inclou la millora i duplicació de la infraestructura ciclista de l’avinguda de l’Albir.
Suscríbete para seguir leyendo
- Más tiempo para pujar por la finca alicantina de 1.100 hectáreas que fue de Julio Iglesias
- La ruta de senderismo en Alicante que lo tiene todo: vistas al mar, al castillo y hasta unos depósitos subterráneos
- Lobos al atardecer en San Vicente: la quedada therian que convierte Lo Torrent en territorio salvaje
- Una cuarta parte de los universitarios ya ve más fácil interactuar con ChatGPT que con colegas
- El testigo clave ratifica enterramientos de basura sin control durante años en Orihuela
- Última fecha para la apertura de la zona de ocio del Puerto de Torrevieja: finales de abril, principios de mayo
- Elche tendrá un programa gratuito para ayudar en la crianza y derivar rápido al especialista ante una alerta
- Los embalses del Segura ya suman 526 hectómetros y garantizan el riego de la huerta este año