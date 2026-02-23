La Plaça del Llibre d’Alacant es tanca amb més de 4.000 visitants
La dècima edició consolida esta cita amb la literatura en valencià en la plaça Sèneca d’Alacant, que continua sumant lectors, entitats i institucions públiques
Compta amb mi i el llibre del periodista d’INFORMACIÓN Manuel Lillo, entre els títols més venuts el cap de setmana passat
La Plaça del Llibre d’Alacant ha tancat la seua dècima edició en la plaça Sèneca d’Alacant amb una participació de més de 4.000 persones, una xifra que consolida este esdeveniment com una cita cultural de referència en la ciutat i que evidencia el seu creixement sostingut en nombre de lectors, entitats col·laboradores i institucions públiques implicades.
Esta edició ha estat marcada per una gran afluència de famílies, que han convertit l’espai en un punt de trobada intergeneracional al voltant de la lectura en valencià. Les activitats dirigides al públic infantil han tornat a ser un dels grans atractius, reforçant el compromís de l’organització amb la formació de nous lectors.
Entre les propostes més multitudinàries han destacat el concert infantil de Canta Canalla, que va omplir l’espai de música i públic familiar; la presentació del llibre del periodista d’INFORMACIÓN Manuel Lillo Josep Coloma Pellicer: Periodisme i batalla cultural a Alacant (1875-1936), editat per Publicacions de la Universitat d’Alacant; així com el concert de Seserino, organitzat per l’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert. També han tingut una gran participació els tallers infantils dirigits als més menuts.
Els llibres més venuts
Quant a les vendes, els llibres més sol·licitats d’esta edició han sigut Compta amb mi, d’Àngela García i Albano López i publicat per l’editorial Orquídea de Darwin, com a títol més venut; seguit de l’obra citada de Manuel Lillo; Si escrius Cèlia, de Lliris Picó; i Contes en valencià, de Júlia Cantavella.
“La Plaça del Llibre d’Alacant és ara més possible que mai amb el lideratge de la Universitat d’Alacant i el suport infatigable d’Escola Valenciana-La Cívica, però també la fa més necessària que mai”, va explicar Rafael Domínguez, director d’esta trobada.
La dècima edició confirma així la consolidació d’un projecte que no només promou la literatura en valencià, sinó que genera comunitat, visibilitza autores i autors i enfortix el teixit cultural del territori. Amb el suport creixent d’entitats i institucions, la Plaça continua avançant amb la finalitat de sumar lectors nous i reforçar la presència de la llengua pròpia en l’espai públic.
