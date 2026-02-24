Compromís registra mesures per a garantir la transparència després de l’escàndol de les vivendes protegides a Alacant
La coalició valencianista plantejarà, tant en l’Ajuntament com en les Corts, reforçar l’accés a la informació pública i altres iniciatives per a la supervisió
Més supervisió i més transparència. Després de l’escàndol de les adjudicacions de vivendes protegides a persones relacionades amb l’Ajuntament d’Alacant i amb la Generalitat, tal com va destapar INFORMACIÓN a finals de gener, Compromís ha plantejat una sèrie de mesures per a evitar que estes situacions es tornen a repetir.
En concret, els valencianistes han registrat una moció en l’Ajuntament d’Alacant i una proposició no de llei en les Corts Valencianes que inclouen, en els dos casos, una bateria de propostes amb la finalitat de “reforçar la transparència institucional i blindar els procediments d’adjudicació de vivenda pública”.
En els dos casos es pretén que en els respectius plens es debaten i s’aproven mesures per a “restaurar la confiança ciutadana en les institucions i garantir que el dret a la vivenda es gestione” sobre la base de principis com la “igualtat”, el “mèrit”, la “capacitat” i la “legalitat”.
Les propostes
En les propostes d’acord, idèntiques tant en l’Ajuntament d’Alacant com en les Corts Valencianes, Compromís demana “la publicació immediata i l’actualització setmanal de les agendes institucionals de tots els membres de l’equip de govern” del consistori, “amb detall de reunions mantingudes amb tercers i grups d’interés”.
També demanen “l’establiment d’un protocol de resposta obligatòria a les sol·licituds d’accés a la informació pública” i “la implantació d’un sistema de verificació triple en els procediments d’adjudicació de vivenda pública, amb revisions successives en diferents fases del procés i una comprovació final abans de l’entrega de claus”.
Al seu torn, sol·liciten “la posada en marxa de pactes d’integritat pública amb la participació d’una entitat externa independent com a monitor de transparència” i, finalment, “el desenrotllament de ferramentes d’encreuament automatitzat de dades per a reforçar el control i minimitzar qualsevol marge d’arbitrarietat”.
“No és un cas aïllat”
A més, des de la coalició entenen que el cas de Les Naus “no és aïllat”, sinó que el definixen com “el símptoma d’una fallida en els mecanismes de control i transparència que cal corregir amb reformes estructurals”. Aitana Mas, síndica adjunta de Compromís, creu que “la confiança institucional és un element essencial per al bon funcionament de qualsevol societat democràtica”, per la qual cosa el cas de Les Naus suposa “una crisi greu de reputació i descrèdit que afecta la credibilitat de les institucions”.
A més, Mas creu que l’Ajuntament d’Alacant està incomplint la legislació en matèria de transparència, i justifica esta afirmació apuntant que l’article 47 de la Constitució “obliga els poders públics a promoure les condicions necessàries perquè el dret a la vivenda siga real i efectiu”. Per això, “les administracions no poden limitar-se a gestionar expedients”, sinó que “han de garantir que els processos siguen impecables i accessibles a la ciutadania”.
Per la seua banda, la regidora Sara Llobell considera que “l’Ajuntament d’Alacant no pot emparar-se en l’acció administrativa per a impedir l’accés a informació que és pública per dret”, i creu que “la transparència no és una opció política”, sinó “una obligació legal i una exigència democràtica”. A més, ha considerat que és “inacceptable” que “la primera promoció de vivenda pública acabe en mans de funcionaris i persones vinculades al PP” en una ciutat “a on el 29,4 % dels residents està en risc de pobresa o exclusió social”.
