Universitat Miguel Hernández
Una empresa del Parc Científic de la UMH d’Elx idea un dispositiu amb IA que elimina l’error humà en les angioplàsties
La start-up il·licitana Valux Medical preveu llançar al mercat en 2030 el seu sistema intel·ligent programable que automatitza l’unflament de la pilota per a la intervenció d’una manera exacta i segura
L’empresa Valux Medical, vinculada al Parc Científic de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, ha desenrotllat un dispositiu dotat amb intel·ligència artificial que automatitza l’unflament de la pilota en angioplàsties i elimina l’error humà durant estes intervencions. La solució, denominada Intara, busca millorar la seguretat i augmentar les probabilitats d’èxit en esta mena de procediments vasculars.
Les angioplàsties permeten restaurar el flux sanguini en vasos estrets o bloquejats mitjançant la introducció d’un catèter fi i flexible amb una pilota desunflada que posteriorment s’unfla. No obstant això, l’unflament manual i la dificultat de controlar les múltiples variables presents en estes operacions poden afectar negativament el resultat clínic.
Un sistema automatitzat per a controlar cada variable
Intara ha sigut concebut per a solucionar eixa limitació. El dispositiu permet realitzar l’unflament de la pilota de manera automatitzada, amb un control precís de la velocitat i la duració del procés. Està motoritzat, és programable i es maneja mitjançant una interfície senzilla similar a la d’un ordinador, en la qual el cirurgià introduïx els paràmetres específics de cada intervenció.
Amb esta informació, el sistema regula l’unflament de manera exacta i segura, i reacciona de manera ràpida i automàtica davant de possibles canvis durant l’operació. Segons els seus desenrotlladors, això es traduïx en una millora tant del procediment operatori com del postoperatori.
Un projecte nascut del coneixement clínic
La tecnologia va ser ideada pel cirurgià vascular David Martínez i posteriorment desenrotllada en el Laboratori de Prototipatge del Parc Científic. El resultat és, segons la companyia, l’únic dispositiu d’estes característiques existent actualment en el món.
El valor afegit d’Intara residix també en la seua capacitat d’aprenentatge. Gràcies a la intel·ligència artificial incorporada, el sistema millora el seu rendiment a mesura que acumula procediments, de manera que va perfeccionant de manera progressiva el seu funcionament i optimitzant l’execució de futures intervencions.
Regulació europea i horitzó comercial
Intara està catalogat com a dispositiu mèdic IIB per la Unió Europea, la qual cosa implica que és intrusiu en el cos del pacient i requerix processos estrictes de regulació i certificació abans de la seua comercialització.
Per este motiu, el director executiu de Valux Medical assenyala que l’empresa preveu poder llançar el dispositiu al mercat l’any 2030, una vegada completades les validacions necessàries.
La innovació ha permés, a més, que la companyia haja sigut seleccionada per a participar en el programa d’acceleració del PCUMH, una iniciativa destinada a fer costat a start-ups en el desenrotllament de productes, el creixement empresarial i l’escalabilitat dels seus models de negoci, consolidant així el seu posicionament dins de l’ecosistema tecnològic local.
Suscríbete para seguir leyendo
- La afición dice basta tras el Athletic-Elche: 'Queremos manifestar nuestra indignación ante el nivel de los arbitrajes
- La Generalitat afirma que la única fórmula para devolver las viviendas protegidas de Alicante es poniéndolas a la venta de forma legal
- La cuenta atrás del alquiler en Alicante: mudanzas forzosas ante aumentos impagables
- El TSJ da seis meses para presentar el proyecto de demolición de las torres de Punta Llisera de Benidorm
- Una cuarta parte de los universitarios ya ve más fácil interactuar con ChatGPT que con colegas
- El Consell alerta al juzgado de que hay residentes en viviendas protegidas de Alicante que no son los adjudicatarios
- Caos en los accesos a Alicante: retenciones en la A-70 y un accidente en la N-332 complican la mañana
- Torrevieja devuelve a la Generalitat 615.000 euros de ayudas sociales sin gastar y 32.000 euros en intereses