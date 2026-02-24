Pitjor que a Madrid o Barcelona: les famílies de Benidorm o Torrevieja han de destinar més del 60 % del seu sou a la vivenda
La denominada taxa d’esforç per a l’adquisició d’una casa en la província ja arriba al 41%
Els problemes d’accés a la vivenda en alguns dels principals municipis turístics de la província ja són pitjors que els que patixen les famílies que volen instal·lar-se en les grans urbs espanyoles, com Madrid o Barcelona. A pesar que el preu mitjà continua sent encara inferior al d’estes ciutats, el baix nivell de renda de la població local eleva considerablement la denominada taxa d’esforç, és a dir, el percentatge de la renda disponible que una llar mitjana ha de destinar a pagar la hipoteca.
Ho assegura un estudi de la taxadora Tinsa, que compara la taxa d’esforç de les principals poblacions del país, amb un resultat especialment negatiu en la província d’Alacant.
En concret, els municipis de Benidorm i Torrevieja empaten en la segona posició entre les poblacions analitzades amb més problemes d’accessibilitat, ja que una família tipus que compre ara una casa haurà de destinar el 63 % dels seus ingressos nets a pagar la hipoteca. Un percentatge que només se supera a Marbella, a on este indicador arriba al 75 %.
Com explica la taxadora, en general es considera que una llar no hauria de destinar més del 35 % dels ingressos dels seus membres al pagament del lloguer o del préstec per a finançar la vivenda, amb l’objectiu de mantindre una posició financera sanejada i cobrir sense dificultats la resta de gastos. Quan se supera eixe percentatge s’estima que pot haver-hi problemes per a arribar a altres necessitats, i quan se supera el 45 %, es considera que l’esforç és “crític”.
En tota la província
En el conjunt de la província, la taxa d’esforç ja supera el 41 %, d’acord amb les dades de Tinsa, amb la qual cosa estaria per damunt del nivell aconsellable. Orihuela, amb un 48 %, i Alacant, amb un 39 %, serien unes altres de les poblacions a on la vivenda és un bé que ja no es poden permetre les classes baixes, mentres que Alcoi, amb un 19 %; Elda, amb un 24 %, i Elx, amb un 31 %, serien les ciutats més accessibles de les huit de la província que s’inclouen en l’estudi.
En comparació amb les grans capitals espanyoles, la situació de Benidorm i Torrevieja és bastant més greu. Per exemple, encara que a Barcelona el preu del metre quadrat estiga molt per damunt —4.270 euros enfront dels 2.398 que es paguen a Benidorm—, la taxa d’esforç es queda en el 53 %, a causa de la major renda de les llars de la capital catalana i la tipologia de les cases que es venen. Per la seua banda, a Madrid, esta taxa és del 56 %, a València es queda en el 45 % o a Sant Sebastià —una altra de les ciutats amb les cases més cares— està en el 55 %.
Preus
Quant a l’evolució dels preus, la taxadora arreplega el fort augment que ha experimentat el cost dels immobles en tot el país al llarg de l’any passat, del qual no han escapat tampoc les principals poblacions de la província.
El cas més extrem és el de Benidorm, a on Tinsa calcula un increment del valor taxat de les cases en el municipi d’un 19,1 %. També resulta significatiu l’increment a Torrevieja, amb un 16 %, o a Elx, amb un 15,6 %.
Igualment superen els dos dígits a Orihuela, a on les cases s’han encarit un 12,5 % interanual. I ja amb increments un poc més moderats es troben Elda, a on les cases van pujar un 9,1 %, i Alcoi, amb un 4,5 %.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Generalitat afirma que la única fórmula para devolver las viviendas protegidas de Alicante es poniéndolas a la venta de forma legal
- La afición dice basta tras el Athletic-Elche: 'Queremos manifestar nuestra indignación ante el nivel de los arbitrajes
- La cuenta atrás del alquiler en Alicante: mudanzas forzosas ante aumentos impagables
- El TSJ da seis meses para presentar el proyecto de demolición de las torres de Punta Llisera de Benidorm
- Una cuarta parte de los universitarios ya ve más fácil interactuar con ChatGPT que con colegas
- El Consell alerta al juzgado de que hay residentes en viviendas protegidas de Alicante que no son los adjudicatarios
- Caos en los accesos a Alicante: retenciones en la A-70 y un accidente en la N-332 complican la mañana
- Torrevieja devuelve a la Generalitat 615.000 euros de ayudas sociales sin gastar y 32.000 euros en intereses